Træets rodnet er så bredt forankret, at der kan tales om ’the wood wide web’.

De fleste ville nok ikke bruge særlig meget energi på en simpel træstub, når de går en tur i skoven.

Men to forskere passerede netop sådan en simpel træstub fra en kaurifyr, da de gik en tur i en regnskov i New Zealand, og nu har de publiceret et helt studie om stubben.

Træstubben er nemlig i live, og forskernes undersøgelse af den kan give nye viden om træers fascinerende rodnet, skriver Videnskab.dk.

At træstubber faktisk er i live, selvom de kan se noget livløse ud, er velkendt viden, men det er stadig lidt af et mysterium, hvordan stubberne overlever uden fotosyntese - de har jo ikke blade.

Ifølge de to forskere fra Auckland University of Technology ser det ud til, at træstubben overlever ved at optage vandet fra de omkringliggende træer ved at pode sig fast i deres rødder, fremgår det i New York Times.

Træers rodnet er totalt forankret i hinandens i et kæmpe sammenhængende og symbiotisk system, der refereres til som ‘wood wide web’. Her deler de blandt andet næringsstoffer, kulstof og anden information.

Gennem fotosyntese åbner træer porerne i deres blade, så de kan optage kuldioxid. De åbne porer bruges også til at frigive det vand, som træet ikke har brugt. Det sker, ved at træet trækker vand op fra rødderne og sender det ud i atmosfæren, så træet ikke visner.

Men en træstub uden blade har brug for at cirkulere vandet rundt på en anden måde.

Spørgsmålet er hvordan?

For at finde ud af det har de to forskere undersøgt, hvordan vandet cirkulerer rundt i træstubben, og hvordan det cirkulerer rundt i et træ ved siden af.

Her fandt de ud af, at træet optog en masse vand om dagen, når solen skinnede, mens træstubben ikke gjorde. Til gengæld optog træstubben en masse vand om natten og på regnvejrsdage, når de store træer ikke gjorde.

Træstubben har altså omlagt sit vandcirkulationssystem, så det ikke overlapper med træets.

For at bekræfte denne hypotese skal forskerne grave sig ned til træets rødder, så de rent faktisk kan se, at stubben har indpodet sig på træet, men deres arbejde viser indtil videre, at det skulle være meget sandsynligt.

Den evolutionære årsag til, at andre træer holder en lille træstub i live, er stadig ukendt. Forskerne bag studiet mener, at træstubben har indpodet sig på andre træer, da det selv var et velvoksent træ.

Den lille træstubs rødder kan også give en form for stabilitet til det store symbiotiske rodnet, så det ville ikke være besværet værd for andre træer at afskære stubben fra rodnettet.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift iScience.

