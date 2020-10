Ikke godkendt. Sådan lyder den uafhængige revisors dom over årsregnskabet for en af de største danske rejsekoncerner TravelCo Nordic.

'Selskabets ledelse har ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at koncernen og selskabet har tilstrækkelig likviditet til at sikre koncernens og selskabets fortsatte drift,' lyder det i den såkalde påtegning til regnskabet.

Ifølge Finans.dk lyder anbefalingen videre fra revisoren, at regnskabet ikke bør godkendes på det forestående generelforsamling, hvilket skaber usikkerhed om fremtiden for selskabet – der står bag danske Bravo Tours og Sun Tours samt i udlandet Solresor (Sverige), Matkavekka (Finland), Solia (Norge) og Heimsferdir (Island).

Ikke mindst fordi regnskabet desuden viser et underskud på hele 206 millioner kroner for 2019. Det har samtidig banket egenkapitalen ned i et minus på 191,8 millioner kroner.

TravelCo Nordic kalder selv resultatet for 'stærkt utilfredsstillende'.

Samtidig er siden fulgt et 2020, hvor coronapandemien har lagt rejsebrancher over hele verden ned, men TravelCo Nordic forventer, at underskuddet her bliver mindre på grund af justeringer i koncernen.

Samtidig fremgår det også af regnskabet, at der i øjeblikket forhandles om et salg til en ny ejer. Siden sommeren 2019 har islandske Arion Bank ejet rejsekoncernen.

En aftale kan angiveligt være tæt på at falde på plads.