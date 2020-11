Regeringen er havnet i nyt stort problem med slagtningen af alle landets mink.

B.T. erfarer fra flere kilder, at fødevareminister Mogens Jensen (S) i dag har kontaktet de politiske partier om, at der ikke er hjemmel i loven til at trænge ind i låste minkfarme uden for Nordjylland.

Dermed er der store udfordringer med at komme ind og få slagtet alle landets mink, som regeringen ellers meldte ud i onsdags.

Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti skriver dette på Twitter:

Fødevarerminister Mogens Jensen (S) har nu taget fat i de politiske partier med nye udfordringer om minkslagtningen. Foto: Emil Helms Vis mere Fødevarerminister Mogens Jensen (S) har nu taget fat i de politiske partier med nye udfordringer om minkslagtningen. Foto: Emil Helms

'Regeringen har i dag oversendt et brev til Folketinget, hvor de oplyser, at de IKKE har hjemmel til at kræve dyr udenfor smitteramte områder slået ned med den nuværende lovgivning. I lodret modstrid med det, som er blevet kommunikeret. Ved avlerne overhovedet dette?.'

