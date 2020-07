Løver, leoparder, ulve og andre rovdyr i Ree Park Safari har et problem.

Parken mangler mad til dem.

Det fremgår at en besked Ree Park Safari har lagt på Facebook:

'Rovdyrene har brug for mad, og vi er meget taknemmelige for, at mange vælger at donere deres hest, når det er tid til at sige farvel. Lige nu er vi desværre i den situation, at vi mangler mad til rovdyrene', står der i beskeden.

Det betyder, at Ree Park Safari gerne vil have folk til at aflevere deres hest, når det alligevel er tid til at komme af med den.

'Kender I nogen som står i den svære situation, at de skal sige farvel til deres hest, så er vi meget taknemmelige, hvis vi kan være med i overvejelserne om, hvad der skal ske,' lyder det fra dyreparken.

Videre bliver det slået fast, at hesten dermed vil 'indgå som del af det naturlige kredsløb'.

'Hesten vil blive brugt til foder til bl.a. løver, leoparder, ulve og afrikanske vildhunde, og den indgår dermed som en del af det naturlige kredsløb,' slutter Ree Safari Park beskeden.

På Facebook har opfordringen skabt stor debat.

En stor del er faktisk ret harme over ønsket om at få en udleveret hest til rovdyrene.

'Aldrig i livet om min hest (hvis jeg altså havde en) skulle vide, at den ikke havde været mere værd end at blive serveret for sin værste fjende, når den var død. ALDRIG,' skriver en bruger.

Andre med og uden heste, synes det er en god idé at donere en hest.

Hvaaaad??? Har I ikke råd til at finansiere jeres dyr, så skulle I måske overveje at lukke parken Bruger på Facebook

I hvert fald når den alligevel skal aflives.

'Når min pony en dag skal herfra, vil jeg da hellere have, at hun bliver brugt til foder, og dermed bliver brugt til noget nyttigt, end bare at blive destrueret og ‘smidt ud,' lyder det fra en bruger.