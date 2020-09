Hvad synes du om, at en coronasmittet har været på velbesøgt værtshus?

Det er et spørgsmål, der tydeligvis deler vandene blandt de personer, som normalt kommer på Bodegaen i Odense.

Bodegaen skrev lørdag formiddag et opslag på Facebook, at en bargæst, der var til stede i tidsrummet 20:00 til 01:00 fredag aften, er testet positiv for coronavirus.

Og den melding har givet anleding til ret blandede kommentarer blandt Bodegas venner på Facebook.

Det er noget så jubelidiotisk Henrik Burkarl Jakobsen på Facebook

En del er ret utilfredse over, at den coronasmittede kunne finde på at tage på værtshus og dermed potentielt smitte andre gæster.

»Flot at man tager ned og bliver testet og så tager i byen, mens man venter på svar,« skriver Maja Henriksen, der tydeligvis er ironisk.

Henrik Burkarl Jakobsen er til gengæld mere klar i sin formulering.

»Det er noget så jubelidiotisk, som noget kan være,« skriver han.

Hvad synes du om, at coronasmittet tog kontakt til det værthus, han har besøgt som smittet?

Katrine Wiehl Hejlesen kommer også med hård kritik.

»Ja, komplet hul i hovedet,« skriver hun.

Alle er dog ikke så kritiske.

Nogen roser faktisk, at den coronasmittede eller hans bekendte tog kontakt til Bodegaen og erkendte, at en gæst var testet positiv.

Der vil altid være selviske personer Jonas Nygaard Jørgensen på facebook



»Stærkt, at i tager ansvar gutter!« skriver Lasse Emil Willer-Hansen.

En ting er, om den coronasmittede skal svines til eller ej.

Noget andet er, om hans besøg på værshuset sammen med den genrelle stigning i smittede får den konsevens, at værtshusene skal lukke ned igen.

»Hvad så med næste gang det sker? Der vil altid være selviske personer som denne, der vil udsætte flere mennesker for smitte. Nattelivet bliver højst sandsynligt lukket ned,« skriver Jonas Nygaard Jørgensen.