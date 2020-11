Der er et billede af en klovn og teksten »uden et mundbind ligner du en klovn«. Blandt andet.

Og det har sendt Sundhedsstyrelsen direkte ud i en orkan af raseri på Facebook på grund af en lang række »kreative bud på plakater, der skal få os alle sammen til at huske mundbindet«.

Mere end 2.200 kommentarer er der kommet til styrelsens opslag på det sociale medie. De fleste er mildt sagt negative, og selv om der vises mange mange forskellige plakater i den medfølgende video, er det især klovne-varianten, der fremkalder reaktioner hos folk. Ikke mindst bliver der på forskellige måder påpeget, at der findes mange danskere, der har medicinske årsager til ikke at kunne bruge mundbind.

»Hvad fanden er det for noget? Så er man en klovn, hvis man ikke bruger mundbind? I opfordrer jo til mobning og udskamning. Min datter har autisme og ville ikke kunne bruge mundbind – er hun så en klovn? Skam jer.«

»Okay, så er det lige pludselig kun dem, der ikke er fritaget for mundbind, der ligner en klovn (hvis det glemmes)? Det er da et helt utroligt dårligt signal at sende og lige så utroligt, at I ikke tager det til efterretning og fjerner den. Helt igennem dårlig dømmekraft her.«

»Fjern dog den video omgående! Hvad i alverden foregår der. Det er direkte skræmmekampagner over for børnene, det er absolut ikke okay!!«

»Jeres klovne-kampagne er under al kritik. I udskammer alle dem, der har gyldig grund til ikke at bruge det. Utroligt, at I ikke har tænkt jer lidt bedre om, før I sendte den i trykken. Den skal fjernes, og det kan kun gå for langsomt.«

»Den plakat med klovnen og en tekst, der siger 'uden et mundbind ligner du en klovn', er helt og aldeles uacceptabel.«

Flere brugere skriver også i kommentarsporet, at de har politianmeldt opslaget, men det har politiet ikke kunnet bekræfte over for B.T.

De »kreative« plakater er ikke lavet af Sundhedsstyrelsen selv, fremgår det af Facebook-opslaget. De er lavet af elever fra FGU Nord, der er en såkaldt forberedende grunduddannelse med skoler i Gladsaxe og Ballerup, som en del af deres undervisning.

Opslaget på Facebook er publiceret onsdag, hvor der kort og godt forklares, hvad hensigten har været: At komme med et alternativ til Sundhedsstyrelsens efterhånden velkendte corona-oplysningsplakater, der er holdt i overvejende blå farver.

»Genkendelse er godt, men ifølge en gruppe elever på FGU Nord er de blå plakater også en anelse kedelige,« som det bliver beskrevet på Facebook.

Her er flere reaktioner på opslaget, der har fået mere end 2.100 kommentarer.

Sundhedsstyrelsen har dog siden redigeret i teksten, og torsdag er der kommet en tilføjelse, efter at kritikken væltede ind.

»Vi får en del henvendelser om, at plakaten, der viser en klovn, kan virke udskammende på de personer, der ikke kan bære mundbind. Det er absolut ikke det, der er hensigten. Plakaterne er lavet af nogle elever, der har fortolket de lidt 'kedelige' plakater med mundbind på en kreativ måde. Vi har delt det, fordi vi synes, det var et godt initiativ,« lydet det i opdateringen.

B.T. har spurgt Rikke Liebst, der er ansvarlige for sociale medier hos Sundhedsstyrelsen, hvorfor man har valgt at redigere i teksten.

»Opslaget, der er tale om, vedrører en række plakater om brug af mundbind, som vi har fået fra elever fra FGU Nord. Vi synes selv, at det var et godt initiativ, og derfor har vi delt det på vores Facebook. Når vi efterfølgende har redigeret i opslaget, er det, fordi vi kunne se, at folk misforstod vores hensigt med opslaget. Derfor var det vigtigt for os at forklare, at plakaterne er lavet af nogle elever, der har fortolket vores traditionelle blå plakater med mundbind på en kreativ måde. Målet har på ingen måde været at udstille nogen bestemte,« lyder det fra i et skriftligt svar.

Den famøse klovneplakat.

Hvad er jeres reaktion på den massive kritik?

»Vi er kede af, at der er mange, der reagerer med kritik, og derfor har vi forklaret baggrunden for opslaget. Vi kan se, at der især er mange, der reagerer kraftigt på plakaten med en klovn, som de opfatter som udskammende. Vi har desværre ikke mulighed for at ændre i en film, der allerede er sat på, derfor har vi sat en disclaimer på i stedet. Vi vil være ekstra opmærksomme på, at sådanne budskaber kan misforstås, fremover.«

Det er jo nogle elever fra FGU Nord, der uforvarende er blevet kastet ind i den her. Hvad er jeres kommentar til det?

»Det er FGU Nord, der har sendt os plakaterne og opfordret os til at dele dem, men vi kan godt forstå, hvis der sidder nogle elever, der er overrasket over reaktionen. Det er synd, fordi vi ved, at de har gjort meget ud af plakaterne, og vi havde også forventet, at reaktionen var en anden. Vi vil tage en snak med dem og skolen om reaktionen.«

Hos FGU Nord beklager man den negative opmærksomhed, som plakaterne lavet af skolens elever er blevet udsat for. De studerende, der er i alderen fra 15 til 25 år, er dog ved godt mod, lyder det.

»Vi prøver jo at tage rigtigt meget hånd om dem. De lærer jo også en hel masse om både ytringsfrihed, pressen og de sociale medier på den måde. Måske ikke ligesom de havde forestillet sig,« siger rektor Tina Jensen til B.T. og påpeger, at eleverne har arbejdet med humor og fokuseret på »ung til ung-dialog«:

En anden af plakaterne fra FGU Nord.

»De tager det o.k., men de er også lidt uforstående over for reaktionerne, for de blev enormt glade, da Sundhedsstyrelsen havde lyst til at dele plakaterne. Eleverne har brugt deres bedste evner på at forsøge at rykke ved det her, og de ville bare gerne lave noget, der var anderledes end de blå plakater, der hænger rundt omkring. Det var for at gøre en aktiv indsats i kampen mod corona, og der ikke er nogen, der har haft et sigte om at genere dem, der ikke kan bruge mundbind.«

Eleverne fra FGU Nord har i alt lavet 25 plakater. De kan alle ses her.

