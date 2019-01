En gruppe drenge begik nytårsaftensdag hærværk mod Vissenbjerg Kirke.

Hærværket er dokumenteret i en video, som en af drengene selv har optaget og delt på det sociale medie Snapchat.

Drengene har blandt andet danset og jongleret med alterlysene på alteret foran altertavlen og hoppet på prædikestolen. Samme aften er der blevet affyret raketter på kirkens handicaptoilet.

Det var menighedsrådsformanden og kirkens kirketjener, der nytårsdag opdagede hærværket, som nu er blevet meldt til politiet.

»Jeg er ærgerlig over, at nogen kan finde på at gøre sådan noget. Det er krænkende, at de kommer ind og spiller fandango på den måde. De tramper jo på de gamle ting, som vi prøver at passe på,« siger Hans Peder Christiansen, der er menighedsrådsformand i Vissenbjerg Kirke.

Kirke ulåst

Vissenbjerg Kirke er til hverdag uden opsyn åben frem til klokken 19 for byens borgere, der kan søge ind i det kirkelige rum og være alene med deres tanker.

Derfor var kirken ulåst, og de unge drenge kunne gå uhindret ind i den mere end 800 år gamle kirke.

De fysiske skader efter hærværket er primært på kirkens handicaptoilet, der ligger uden for selve kirkerummet. Her er der affyret nytårsraketter inde på toilettet, hvilket har beskadiget rummet.

Menighedsrådsformanden siger til TV 2/Fyn, at det er enormt heldigt, at de unge drenge ikke er kommet til at ramme altertavlen, da de stod på alteret og jonglerede med lysene.

»Havde de ramt altertavlen, kunne der let være knækket et stykke af, hvilket nok havde resulteret i en regning på mere end 100.000 kroner,« siger menighedsrådsformanden, der også kalder hærværket for beskæmmende og ærgerligt.

TV 2/Fyn har skrevet til snapchatbrugeren, som har optaget videoen, men vi har ikke fået et svar.

Det har endnu heller ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi.