Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Radikale stiller krav om mere udenlandsk arbejdskraft

De Radikale vil kræve, at den nye regering åbner for mere udenlandsk arbejdskraft. Det siger partiets politiske leder, Morten Østergaard, til Børsen. Kravet er en del af De Radikales finanslovsudspil, der præsenteres mandag, hvor også finanslovsforhandlingerne indledes.

I en mail til Børsen erklærer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sig helt enig i, at danske virksomheder, som lever op til deres forpligtelser, hurtigt og ubureaukratisk skal kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Portugals regeringsparti vinder parlamentsvalg stort

Portugals regerende socialdemokratiske parti (PS) vandt søndagens parlamentsvalg med 36,6 procent af stemmerne, mens det borgerlige oppositionsparti PSD blev næststørst med 27,9 procent. Det oplyser landets indenrigsministerium natten til mandag, efter at næsten alle stemmer er talt op. Det er en stor sejr for partiets leder, premierminister Antonio Costa.

Medlemmer af Portugals regeringsparti jublede søndag aften, efter at det stod klart, at partiet stod til sejr.

Analyse: Flere unge danskere ender som udsatte

Stadig flere unge med dansk baggrund er uden job eller er ikke i gang med en uddannelse i to år. Det viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, skriver Jyllands-Posten. Analysen sammenligner for første gang andelen af udsatte unge med forskellige etniske baggrunde.

De unge med dansk baggrund udgør en voksende andel af de udsatte. Tidligere var andelen af unge udsatte danskere lavere end gennemsnittet, men nu er andelen lige så stor som gennemsnittet. Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden, peger på flere forklaringer.

Omstridt klimagruppe planlægger aktioner i 60 byer

Over en periode på to uger vil klimaaktivister i gruppen Extinction Rebellion gå på gaden i 60 byer verden over. Gruppen er kendt for at foretage ofte ulovlige blokader af veje og kræver handling af regeringer på klima- og miljøområdet. Dens metoder er stærkt omdiskuterede.

Islamistisk parti står til at blive størst ved tunesisk valg

En valgstedsmåling efter søndagens parlamentsvalg i Tunesien viser, at det moderate islamistiske parti Ennahda har fået flest stemmer, oplyser statsligt tv. Ifølge målingen har Ennahda sikret sig 17,5 procent af stemmerne, mens nærmeste rival, Tunesiens Hjerte, står til 15,6 procent.

Tilhængere af det islamiske parti Ennahda jubler, efter det er meddelt, art at partiet tilsyneladende er blevet størst ved søndagens parlamentsvalg i Tunesien.

Politisk kursskifte ventes efter sejr til oppositionen i Kosovo

Valgkommissionen i Kosovo oplyser, at to oppositionspartier fører, efter at næsten 75 procent af stemmerne er talt op efter søndagens parlamentsvalg. De stryger forbi det parti af tidligere partisaner i Kosovos Befrielseshær (UCK), som har domineret den unge stat i det seneste årti.

