For halvandet år siden var Kristian Thulesen Dahl dansk politiks absolut mest indflydelsesrige politiker, måske ligefrem mere magtfuld end selveste statsministeren. Og så var han, som en selvfølgelighed, den ubestridte leder af Dansk Folkeparti.

Siden har rigtig, rigtig meget ændret sig.

I dag er status den, at Thulesen hænger i en meget tynd tråd. De næste to-tre måneder bliver helt afgørende for hans politiske fremtid.

Centralt placerede kilder i Dansk Folkeparti fortæller mig samstemmende, at Thulesen reelt er 'dead man walking'. Kun markant bedre meningsmålinger hen over de nærmeste måneder kan ændre på den skæbne, som ellers synes beseglet.

Partilederne med bl.a. Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) om yderligere genåbning i fase 2 på Christiansborg, onsdag den 20. maj 2020. Årsagen til forhandlingerne er, at de danske tal for smittede med coronavirus er lavere end ventet. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Partilederne med bl.a. Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) om yderligere genåbning i fase 2 på Christiansborg, onsdag den 20. maj 2020. Årsagen til forhandlingerne er, at de danske tal for smittede med coronavirus er lavere end ventet. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Efter mine oplysninger arbejdes der således intensivt bag linjerne på at få Thulesen til at indse, at han på eget initiativ bør trække sig som partileder.

Fra flere af Thulesens gruppefæller lyder det, når båndoptageren vel at mærke er slukket, at han fremstår rådvild, træt og helt uden politisk gnist. Kollegerne er derimod mere usikre på, om han selv har indset det.

Vurderingen langt op i partitoppen er, at Thulesen er ude af stand til at vende den monumentale deroute, som DF har været igennem de seneste år.

Ved valget i 2019 indkasserede DF et af de mest sviende nederlag i dansk politisk historie, da partiet mistede to-tredjedele af stemmerne og landede på ydmygende 8,7 procent.

Portrætbilleder af Henrik Qvortrup på BT-redaktionen. August 2020. Foto: Jon Wiche Vis mere Portrætbilleder af Henrik Qvortrup på BT-redaktionen. August 2020. Foto: Jon Wiche

Forventningen var dog, at det så måtte være det absolutte lavpunkt; herfra ville det gå frem. Det gik lige modsat. I flere målinger ligger partiet i dag omkring seks procent. Og med den statistiske usikkerhed kan dét lige så vel betyde fem procent som syv.

Det er intet mindre end katastrofalt. Og i folketingsgruppen ses der med stigende uro på, at Thulesen Dahl tilsyneladende ikke aner sine levende råd –ud over at rejse rundt i Danmark og tale med partiets tillidsfolk. Hvilket han så også efterhånden har gjort så eftertrykkeligt, at DF-kilderne syrligt bemærker, at det måske ville være smartere i stedet at få vælgerne i tale.

Men lige her finder vi måske Thulesens allerstørste udfordring: Sit uomtvistelige politiske talent kan han ikke bruge til så meget i den nuværende politiske situation.

Det var anderledes før. Han er en forhandlingens mester, en sand virtuos udi de politiske detaljer. Hvilket var nyttige kvalifikationer, da partiet var en parlamentarisk uomgængelighed for de borgerlige regeringer. Da kunne Thulesen holde hof uden for forhandlingslokalerne med sine ikoniske gule post it-lapper sat ind i Finansloven.

Den når han ikke langt med længere. Og da slet ikke i en tid, hvor alle de gamle DF-mærkesager én efter én bliver overtaget af alle andre. Dels af Pernille Vermund, der for mange vælgere fremstår som det friske pust, Thulesen ikke længere er. Dels af statsministeren med hendes stadigt mere hårdkogte udlændingepolitik.

Medvirkende til det stigende pres på Thulesen Dahl er også, at der om et par uger udgives en bog om ham skrevet af to kritiske journalister. Noget festskrift bliver der næppe tale om.

Hvis Kristian Thulesen Dahl ikke selv inden for de kommende måneder læser skriften på væggen og drager konsekvensen, er forventningen blandt mine kilder, at et egentligt kup kan være under opsejling. I den forbindelse nævnes Morten Messerschmidt af flere som bedste bud på en arvtager.

Selv forholder Messerschmidt sig dog i ro. Efter at han for nylig blev indlemmet som næstformand i partiet, har han udadtil valgt at give den i rollen som Thulesens ubetinget loyale sekundant.

Morten Messerschmidt fotograferet på Bakkens Hvile. Foto: Mathias Svold Vis mere Morten Messerschmidt fotograferet på Bakkens Hvile. Foto: Mathias Svold

Man skal dog ikke tage fejl. Med den nye ledelsessammensætning nærer Thulesen for øjeblikket en slange ved sit bryst. Messerschmidt er nemlig endog meget sulten efter at blive formand for Dansk Folkeparti.

Messerschmidt har i den sammenhæng den store fordel, at hans forhold til partistifter Pia Kjærsgaard er tæt og fortroligt. Det kan blive helt afgørende, hvis det store slag på et tidspunkt skal udkæmpes.

Under alle omstændigheder kan det dog først ske, når Meld/Feld-sagen er ryddet definitivt af vejen. Forventningen er, at det sker inden for kort tid.

Sagen ligger for øjeblikket hos SØIK, der skal vurdere, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tiltale. I DF-toppen har man noteret sig, at den polske anklagemyndighed for kort tid siden besluttede ikke at gå videre med en sag, der kan sammenlignes med Messerschmidts.