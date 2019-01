»We may never reach them but that’s why we have to try. New Horizons to take our breath away.«

Sådan lyder en del af omkvædet til en ny single kaldet New Horizons, der er skrevet af Queen-guitaristen Brian May.

Brian May har foruden sit store musiske talent også en stor interesse i rummet og er uddannet astrofysiker.

Derfor takkede han da også ja, da hovedforskeren på NASA’s rum-mission New Horizons spurgte ham, om ikke han ville skrive et nummer til opsendelsen af en rumsonde, der netop i disse dage tager de første billeder fra Kuiper-bæltet i udkanten af vores solsystem. Det skriver Space.com ifølge Videnskab.dk.

I sin sang har Brian May forsøgt at beskrive hele ånden omkring New Horizons-missionen, der begyndte tilbage i 2015, hvor sonden tog de første billeder af planeten Pluto nogensinde.

Idag, fire år senere, skal samme sonde tage flere billeder fra Kuiper-bæltet, blandt andet af iskloden Ultima Thule.

»Det her projekt skabte musik i mit hoved, og det er, hvad du hører,« sagde Brian May umiddelbart efter udgivelsen af nummeret efter midnat nytårsdag, ifølge Space.com.

Brian May har haft det som et personligt projekt at forene kunst og videnskab og har derfor også inkorporeret citater af den afdøde fysiker Stephen Hawking i singlen.

»Jeg er opdraget til at tro, at hvis du er forsker, kan du ikke også være kunstner. Det har jeg prøvet at kæmpe imod hele livet,« siger han ifølge Space.com.

