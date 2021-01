Henrik Qvortrup har i denne uge besøg af Anders Legarth Schmidt, der i fredags vandt Cavlingprisen for sin reportageserie fra et børne- og ungdomspsykiatrisk center i Glostrup.

I sidste uge besøgte den nu tidligere vært på TV 2 Jes Dorph Petersen Aftenshowet på DR. Interviewet blev hårdere end seerne havde regnet med, og programmet blev bestormet af klager mod journalisten bag interviewet, Mette Bluhme Rieck. Vi taler med hende og Abdel Aziz Mahmoud, der er vært på Go’ Aften Danmark om, hvordan man håndterer den slags interviews.

TV 2 droppede i går en dokumentar, der skulle have handlet om sexisme på danske arbejdspladser herunder tv-stationen selv. Fordi dokumentaren har vist sig at handle mest om TV 2, har ledelsen stoppet produktionen. Vi taler med værten Cecilie Beck, om hvorfor hun er utilfreds med den beslutning.

I efteråret bragte flere medier historien om en sexistisk kultur i danske ungdomspartier. I søndags kunne Avisen Danmark så fortælle, at en af de mænd, der blev omtalt i serien har forsøgt at begå selvmord. Vi taler med avisens chefredaktør, Peter Rasmussen, og debattøren Khaterah Parwani om, hvorfor de valgte at bringe den historie.