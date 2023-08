Vladimir Putin kondolerer torsdag aften til Jevgenij Prigozjins familie og siger, at han var en talentfuld forretningsmand.

»Jeg har kendt Prigozjin siden begyndelsen af 1990erne,« siger den russiske præsident.

Det er første gang den han reagerer, siden den berygtede wagnerleder onsdag blev meldt dræbt i et flystyrt.

Udover at sende sine tanker til Prigozjins familie, tilføjer han, at Rusland nu vil efterforske sagen om flystyrtet, men at det kommer til at tage sin tid.

Reaktionen fra Putin kommer hele 24 timer efter et privatfly styrtede ned i Tver-regionen i Rusland og dræbte ti mennesker.

På passagerlisten stod Jevgenij Prigozjin, som tidligere været en af Putins tætteste allierede og har gået under navnet 'Putins kok.'

Dog kom de to gamle venner i konflikt i juni, da Prigozjin noget usædvanligt indledte et 24 timers oprør mod Moskva, der dog mislykkedes.

Efter nyheden om, at Wagner-gruppens leder blev meldt dræbt onsdag, har flere eksperter peget på, at Putin står bag flystyrtet. Det er dog ikke blevet bekræftet.

Du kan følge med i udviklingen i B.T.s liveblog, der følger sagens udvikling minut for minut her.