Det kemiske stof fra psykedeliske svampe - eller såkaldte ‘Magic Mushrooms’ – bør godkendes som et lovligt lægemiddel i USA.

Det mener forskere fra det amerikanske Johns Hopkins University, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Tidligere studier har nemlig peget på, at stoffet psilocybin, som er det aktive stof i psykedeliske svampe, kan bruges til at behandle psykiske lidelser som depression og angst, når det kombineres med terapi.

Indtil videre er psilocybin dog ulovligt i USA (og Danmark), da man har været usikker på, hvor afhængighedsskabende det kan være.

Forskerne fra Johns Hopkins University har netop evalueret afhængighedsgraden af psilocybin, og indtil videre peger deres arbejde på, at stoffet ikke er mere afhængighedsskabende end andre lignende behandlingsmidler - selvom det kan være farligt.

Forskerne har i deres evaluering blandt andet set på tidligere forsøg med psilocybin på dyr og mennesker samt nationale undersøgelser. De peger også på, at stoffet har været brugt som medicin i flere tusinde år, inden det blev gjort ulovligt.

Derfor åbner de nu for en debat om, hvorvidt stoffet bør gøres lovligt som behandlingsmiddel på samme niveau som eksempelvis sovepiller.

»Vi vil gerne allerede nu åbne samtalen om, hvordan vi bør klassificere psilocybin, så vejen til et klinisk brug kan fremmes, og de logistiske udfordringer kan minimeres,« siger Matthew W. Johnson, lektor i psykiatri og forsker ved Johns Hopkins University til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Psilocybin står lige nu til at skulle igennem en sidste række kliniske forsøg, inden det potentielt kan lovliggøres som behandlingsmiddel, fortæller Matthew W. Johnson til ScienceAlert:

»Vi regner med, at de sidste forsøg finder sted i løbet af de næste fem år,« siger han.

