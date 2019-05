Traditionelt har succes været bundet op på blandt andet ægteskab og børn, men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis længere, hvor særligt ugifte kvinder lever lykkeligere uden en ægtefælle og børn.

Sådan lød budskabet, da Paul Dolan, professor i adfærdsforskning fra London School of Economics, lørdag indtog scenen til Hay Festival i Wales for at præsentere sin nyeste bog 'Happy Ever After'. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Under festivalen leverede professoren en række opsigtvækkende pointer baseret på bogen.

»Gifte mennesker er lykkeligere end andre undergrupper, men kun når deres ægtefælle er i samme rum, når de skal svare. Når ægtefællen ikke er til stede, er svaret: 'Fucking elendigt',« fortalte Paul Dolan på scenen.

Og da snakken faldt på, hvem der har mest gavn af at blive smedet sammen med en partner, var svaret: Mænd: »Hvis du er en mand, så burde du nok blive gift, men hvis du er en kvinde, så gør dig ikke besværet,« lød det.

Ifølge Paul Dolan bakker nyere undersøgelsesresultater op om de pointer, hvor især undergruppen af ugifte kvinder uden børn ifølge professoren er de lykkeligste.

Paul Dolan bruger tal fra en undersøgelse foretaget af instituttet 'American Time Use Survey (ATUS)'. Undersøgelsen sammenligner niveauer af glæde og ubehag hos personer, som er ugifte, gifte, skilte eller enke.

Undersøgelsens resultater viser, at niveauet af lykke var højere for ægtefæller end ugifte personer, men kun når ægtefællen var i samme rum, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk. Blev personen spurgt uden sin ægtefælle i rummet, viste resultaterne, at de enlige generelt er mere lykkelige end en gift person.

Paul Dolan fortalte under konferencen, at mænd i højere grad profiterer af en tur ned ad kirkegulvet, fordi de efterfølgende tager færre risikofyldte chancer, falder til ro og begynder at tjene flere penge.

