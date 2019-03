Facebook meddelte i denne uge, at det sociale medie i 2019 lancerer en ny funktion, som gør det muligt for brugere at slette hele deres historik fra platformen.

Men med et simpelt redskab ved navn Stalkscan kan du allerede nu selv få et overblik over, hvad andre kan se om dig. Særligt billeder er interessante.

For selv om du har forsøgt at gemme billeder fra din profil ved at bruge funktionen 'Skjul på tidslinje', er det stadig muligt at finde billederne, hvis du stadig er 'tagget' i dem, dvs. hvis du stadig optræder som en af personerne på billedet.

