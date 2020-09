Omskæringsdebatten har buldret i den forgange uge, efter Fremads formand, Simon Emil Ammitzbøll Bille, har tvunget sagen på dagsordenen med et beslutningsforslag i Folketingssalen. Befolkningen er ikke i tvivl, men et flertal kommer til at gøre noget andet.

Gennem de seneste år er der opbygget en voldsom modstand mod omskæring. Det er i forvejen forbudt at udsætte piger for rituel omskæring, men hvorfor ikke også inkludere drenge?

Man skal starte med at beslutte sig for, om det er sundhedspolitik, familiepolitik, etik eller et grundlovsspørgsmål.

Dansk Folkeparti har eksempelvis flyttet sig, officielt alene fordi sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området har ændret sig. Men i realitet ligeså meget fordi et stort flertal i partiets bagland forlangte det. Det fik folketingsmedlem Marie Krarup til at meddele, at hun ved næste valg ikke genopstiller for partiet, selv om DF for første gang nogensinde har fritstillede medlemmerne.

I andre partier er det netop afgørende, om det betragtes som et etisk spørgsmål, for så vil store folketingsgrupper kunne blive fritstillede. Altså stemme efter deres personlige overbevisning, fremfor at følge partidisciplinen. Det har tidligere vist sig at være afgørende, blandt andet da man i sin tid gav lesbiske ret til kunstig befrugtning på det offentliges regning.

Familiepolitikken kan aktivere konservative og nationalkonservative til et forsvar for familiens ukrænkelighed, ligesom mange kloge hoveder, herunder 9 ud af 10 af landets biskopper, har henvist til den grundlovssikrede religionsfrihed.

Svaret på vil altså afhænge af, hvordan det politiske spørgsmål bliver stillet og opfattet.

Skulle man vælge den populistiske tilgange er sagen en 'no brainer'. Så er der ingen tvivl om, at man skulle stemme for et forbud. Og handlede det kun om muslimske drengebørn, ville det for længst være gennemført. Men det gør det ikke. Det handler også om jøder.

Og her kommer en anden sælg beskyttelse i anvendelse, nemlig mindretalsbeskyttelse sammen med religionsfrihed. Læg dertil, at verdenssamfundet stadig betaler af på en skyldsgæld til det jødiske folk, som har været forfulgt og undertrykt gennem århundreder.

Hvis man i Folketinget besluttede at forbyde omskæring af drenge, ville Danmark være det første land, der gjorde det. For nogen vejer det også tungt, at man kunne frygte en modreaktion fra den store verden. Mange vil også hævde, at vi i dag simpelthen ikke forstår tro og religion.

Men i sidste ende er det et af de sjældne spørgsmål, man virkelig måler ansvarlighed på i politik. Evnen til at modstå det populære valg for at træffe det rigtige. Og det har i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet tænkt sig at stå på mål for.

Hvorfor er det så rigtigt? Rigtige valg af den her kaliber skal ikke ses med 2020-briller. Man skal se dem med 100-års briller. For jøder er omskæringen ikke blot en gammel, skør tradition, det er en direkte forbindelse til den jødiske tros forfædre. Det er et stærkt bånd mellem generationer af forfulgte. Og vi har lovet at passe på dem. Man skal holde, hvad man lover.

Ugens forkerte afsender

Henrik Drusebjerg fra Danske Bank har fået ørerne i maskinen, fordi han har sagt, at de unge igennem økonomiske kriser har lært, at hvis der sker noget, kan man læne sig tilbage og vente på at blive reddet. Det bliver en generation, som kommer til at mangle vilje til at skabe egne muligheder. Det er da en rasende vigtig og interessant debat at tage hul på. Problemet er blot, at Drusebjerg arbejder i en bank. Det var meget nemt at udskifte »unge« med »bank«, og så gik debatten i hegnet på sociale medier. Rigtigt budskab – forkert afsender. Og nu vi er ved det: Hvor længe skal bankerne være i skammekrogen?

Ugens barnepigestat

Efter en trepartsaftale fredag kunne en tilfreds beskæftigelsesminister træde frem og fortælle, at der nu var økonomisk hjælp til forældre, der har corona-hjemsendte børn, og som har opbrugt alle omsorgsdage og barns første sygedag. Okay, det er kun på barselsdagpengeniveau, og okay, de skal kunne dokumentere det ene og andet for at få adgang til puljen. Men er vi ikke snart nødt til at spørge os selv, om vi skal kompenseres for selve livet? Skal befolkningen holdes så skadesløse, at vi nærmest ikke mærker økonomisk, at der er krise?

Vi skal lige huske, at alle kommer til at betale regningen for al den kompensation en dag. Også de forældre, der her kan få en håndsrækning.

Ugens tilbagegang

I den seneste Epinion-meningsmåling er Venstre gået 12 mandater tilbage siden valget og står til sølle 17,2 pct. af stemmerne, hvis der var valg i dag. Det er en tendens, der bekræftes af andre målinger. Det er, sagt på godt dansk, en røvtur. Og hvad kan man så lære af det? Formandsskifter giver sjældent det, man håber. Og en ny formand har brug for tid – meget af den – for at opbygge sit projekt. Det er så ikke blevet bedre af, at Ellemann-Jensen lader sig koste rundt med i eget parti, og at alle de øvrige borgerlige partier kigger på Venstres vælgere som sultne løver på en såret gnukalv. Der må sidde nogen i Venstre og lige tænke efter engang: 'Var det smart at skifte formanden ud?'