Torsdag klokken 17 går B.T.s nye mediemagasin, Q&CO, i luften.

Programmets vært er Henrik Qvortrup, politisk redaktør hos B.T. Hver torsdag skal han diskutere og analysere ugens begivenheder i mediebranchen med en skiftende gæstevært. Første gang er han flankeret af tv-lægen Peter Qvortrup Geisling kendt fra 'Lægens bord' på DR1.

I dagens udsendelse taler de med Nye Borgerliges pressechef om, hvorfor partiet har lavet deres egen faktatjek-udsendelse, 'Reflektor', på YouTube, og hvorfor lytterne og læserne ikke kan nøjes med DR's program for faktatjek, 'Detektor'.

Radio Louds lave lyttertal bliver også behandlet, og vært på stationen Cecilie Lange fortæller om, hvordan det er at sende radio, når nærmest ingen lytter med. Gallup har uge efter uge problemer med overhovedet at måle nogen lyttere til Loud.

Sidst, men ikke mindst runder programmet nyheden om, at B.T. for første gang er blevet målt til at være Danmarks største nyhedssite og dermed har overhalet Ekstra Bladet, som har siddet solidt på tronen i årevis. B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, kommer i studiet.

Du finder Q&Co, det nye mediemagasin fra B.T. på bt.dk, Twitter og Facebook hver torsdag, hvor vi sender live fra vores studie i Pilestræde i København.

Efterfølgende kan udsendelsen findes som podcast på iTunes, Spotify, Podimo og de fleste andre podcastplatforme.

Henrik Qvortrup lover, at det bliver underholdende, skarpt, og at ingen vil blive skånet. Heller ikke B.T.