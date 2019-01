En million danskeres elpriser svæver lige nu i et limbo.

Ørsted - det tidligere Dong - besluttede i sommer at sætte sin elforsyningsenhed, Radius Elnet, til salg.

En ekspert kalder situationen for 'usædvanlig' og et 'paradigmeskifte' i Danmark.

Fra politisk side frygter flere, at kritisk infrastruktur kan havne i hænderne på selskaber eller fonde, der ikke vil danske elkunder det bedste.

»Jeg er hamrende bekymret for, hvad et salg af Radius kan betyde. Hvis en udenlandsk kapitalfond køber kritisk dansk infrastruktur, så har de kun et for øje: at tjene penge. Og det kan de enten gøre ved at sætte elprisen op eller ved at spare på vedligeholdelse af elnettet, som er vitalt i et land som Danmark,« siger Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted.

Radius Elnet står bag distribution af el til omkring en million danskere i København, Nordsjælland og Roskilde-området.

Radius’ elnet er det eneste ikke-forbrugerejede elnet i Danmark.

Ørsted, som ejer Radius Elnet, besluttede i sommeren 2018 at sætte distributionsenheden til salg.

Salget skal gennemføres i den første halvdel af 2019.

Ørsted, som tidligere hed Dong, er et aktieselskab, der har den danske stat som hovedaktionær med 50,1 procent af aktierne.

Det er første gang at såkaldt kritisk infrastruktur forsøges solgt herhjemme.

Det amerikanske medie Bloomberg News anslår, at prisen på Radius kan løbe op i 26 milliarder kroner. Flere internationale kapitalfonde skal ifølge mediet have vist interesse for at købe Radius.

I modsætning til mange andre danske eldistributører, som er ejet af forbrugerne, kan Radius frasælges, da Ørsted - hvor staten ejer en majoritet af aktierne med 50,1 procent - ønsker kapital til yderligere investeringer.

»Det er en helt usædvanlig sag den her. Der er tale om dansk nøgleinfrastruktur, som er afgørende for, at Danmark fungerer. Og det er samtidig et sted, hvor folk ikke kan stemme med fødderne, for el er noget, vi skal bruge, men der er ikke flere ledninger, som kan bringe el ud til forbrugerne. Det er de facto et naturligt monopol, der bliver sat til salg,« forklarer professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Salget af Radius har også vakt interesse internationalt.

Det amerikanske medie Bloomberg News har via unavngivne kilder beskrevet, at blandt andre flere nordamerikanske kapitalfonde er interesserede, og at prisen formodes at ligge på omkring 26 milliarder kroner.

»Det kan blive problematisk for den enkelte dansker, hvis beløbet på de 26 milliarder kroner bliver salgsprisen. Det er en potentielt skræmmende høj pris på et elnet, som kan lægge et stort pres på myndighederne for at give lov til at hæve den fortjeneste, der kan tages på el,« siger Brian Vad Mathiesen, der kan se en potentiel snebold-effekt.

»Det er et paradigmeskifte og et brud med danske traditioner for forvaltning af kritisk infrastruktur på forsyningsområdet. Ændrer man det paradigme, kan man frygte for, hvad det næste stykke kritiske infrastruktur, der kan blive solgt fra, kan være - vandforsyning, varme eller spildevand. Det åbner for mange muligheder.«

Fra politisk side frygter flere, hvor Radius kan ende ved et eventuelt salg.

Enhedslistens Pelle Dragsted har derfor fremsat et lovforslag, som har til formål at holde Radius på danske hænder.

Det forslag har opbakning fra både Dansk Folkeparti og Alternativet.

»Der er også et sikkerhedsmæssigt perspektiv i det her. For som jeg forstår det på finansministeren (Kristian Jensen, red.), så er der ikke umiddelbart noget sikkerhedsværn mod, at Radius kan ende på russiske, kinesiske eller saudiarabiske hænder, som vi tidligere har set det med vaccineproduktionen fra Statens Serum Institut,« siger Pelle Dragsted.