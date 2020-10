Madvarer opbevaret under for varme temperaturer har kostet den travle specialbutik Mehmet's delikatesser i Aarhus tre sure smileyer på stribe.

Fødevarestyrelsen har samtidig stanget bøder ud for 25.000 kroner i forbindelse med kontrolbesøgene.

Der ligger fire filialer af specialbutikken i Aarhus, men der har kun været problemer med dén på Frederiks Alle. Det viser kontrolrapporterne.

Her lyder det eksempelvis fra det seneste besøg 5. oktober:

»I virksomhedens køledisk, hvori der opbevares samosa med kylling og oksekød samt falafler er opbevaringstemperaturen over de tilladte 5 grader. Der er stikprøvevist målt opbevaringstemperatur i områderne, hvor de forskellige samosa og falafler opbevares, som viser temperaturer på henholdsvist 13,8, 13,9 grader og 15,9 grader. Der er desuden målt temperatur i produktet samosa med kylling, som viser en temperatur på 18,1 grader samt samosa med oksekød, 13,4 grader og falafler, 16,7 grader.«

Det var lignende problemer med for varme fødevarer i køledisken, der på samme vis udløse sure smileyer ved kontrolbesøgene 23. august og 28. september til butikken, der blandt andet også har salatbar og sælger diverse udenlandske specialiteter.

Mens afdelingen på Frederiks Alle altså har fået tre sure smileyer på stribe, ser det anderledes ud i de tre andre filialer af butikken i Aarhus.

Butikken på Silkeborgvej har fået fire glade smileyer på stribe.

Butikken på Møgelgårdsvej har kun nået at få én glad smiley i sin korte levetid.

Butikken i Ny Munkegade har endnu ikke haft besøg af Fødevarestyrelsens kontrollanter af samme grund.

Ejeren Memet Kocak forklarer til TV Østjylland, at der har været forskellige problemer med køledisken i forbindelse med kontrolbesøgene.

Ved ét tilfælde skulle den have været defekt, ved et andet tilfælde var gassen sluppet op, og ved det tredje tilfælde lå madvarerne forkert placeret. Problemet skulle dog være være løst nu, forsikrer han.

»Jeg må være ærlig, jeg er flov over det. Nu har jeg fået så meget succes, og så har jeg fået de her smileyer,« siger Memet Kocak til TV 2 Østjylland.