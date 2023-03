Lyt til artiklen

To måneder efter at der blev åbnet for ansøgninger til en pulje, der skal hjælpe danske energiselskaber med at omdanne til fjernvarme, er den løbet tør for penge.

Puljen skulle hjælpe Danmark med at blive fri for russisk gas, hvilket er blevet en vigtig sag for regeringen, efter Ruslands invasion af Ukraine.

Men nu er puljen altså løbet tør for penge.

Der er nemlig blevet søgt støtte for 308 millioner kroner. Den samlede pulje er på 295 millioner kroner.

Det skriver TV 2.

Til TV 2 fortæller Kim Mortensen, der er direktør for dansk fjernvarme, at flere varmeværker kan være nødt til at droppe deres planlagte fjernvarmeprojekter, hvis ikke de får den økonomiske støtte, som de havde regnet med.

Han fortæller, at det kan sænke tempoet for den danske omstilling til fjernvarme.

Flere ordfører har meldt sig klar til at gå ind i kampen for at sikre flere penge til fjernvarmeprojekter i Danmark.

»Det korte af det lange er, at der mangler penge i fjernvarmepuljen. Fjernvarmepuljen er den bedste genvej til at få rullet mere fjernvarme ud til danskerne,« siger Signe Munk, energiordfører hos SF, til TV 2.