12.672 poser mozzarella.

Det var, hvad der ankom til til den populære pizzakæde Gorm's torsdag formiddag. Det oplyser de selv på Facebook.

Problemet er bare, at restauranterne ligesom mange andre landet over lider under coronakrisen og derfor holder lukket.

'Det var en ordre, som vi allerede havde lagt, og som vi naturligvis tog imod fra vores søde leverandør,' skriver kæden.

Osten udløber den 11. april, og derfor kan Gorm's ikke selv nå at bruge den. I stedet får osteglade danskere nu mulighed for at få fingrene i poserne i stedet for at undgå madspild.

'Vi nænner simpelthen ikke at smide al den lækre ost ud,' skriver Gorm's, der oplyser, at osten gives væk lørdag den 4. april mellem klokken 14 og 16 på Marielundsvej 34a i Herlev.

Og der bliver også gjort meget ud af, at kunderne ikke kommer for tæt på hinanden.

'For at holde ordentligt afstand bliver osten sat frem på borde udenfor, og så kan én kunde ad gangen forlade sin bil eller sætte sin cykel og tage en kasse eller to (12 stk. pr. kasse) med i bilen eller cykelkurven,' skriver kæden.