Socialdemokratiets integrationsordfører Mattias Tesfaye levner ikke thailandske Mint mange chancer for dansk opholdstilladelse.

I de nye regler på området bliver loven ændret fremadrettet, og dermed er der ingen redningsplanke for hverken Mint eller de andre 61 udviste børn, der er blevet nægtet dansk opholdstilladelse, fordi de ikke kan integreres.

»Vi spurgte selvfølgelig ind til, hvad gør de børn og de familier, som vi synes har fået afslag på baggrund af nogle regler, der var svære at forklare og svære at forsvare, men her var (Inger) Støjbergs svar ret klart: Dem er der ingen muligheder for at hjælpe,« siger Mattias Tesfaye til B.T.

Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte onsdag en pressemeddelelse med nye regler om familiesammenføring med børn.

De nye regler - som regeringen, S og DF var nået til enighed om - betyder, at udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark.

Derimod vil der ikke længere være et krav om, at der er udsigt til en vellykket integration af barnet.

Reglerne indeholdt ingenting om, at der i sager truffet på baggrund af de tidligere regler ville kunne gives dispensation til allerede udviste børn - som fx Mint.

Har I haft krav med til forhandlimgerne, om at der skulle gives dispensation til eksempelvis Mint?

»Vi har konkret spurgt ind til, om der var mulighed for, hvis de familier søgte igen, om man så kunne lave en ordning, der gjorde, at de kunne få en opholdstilladelse, men her var det klare svar, at det kunne ikke lade sig gøre.«

Har I stillet det som et krav, for at I kunne gå med i en aftale?

»Vi har sat som krav, at vi ville have gennemført det, som vi også fremsatte i Folketingssalen om, at lovgivningen ændres fremadrettet, og vi spurgte ind til, om der var mulighed for, at de familier, der har fået afslag, vil have nogle muligheder for at få en opholdstilladelse. Der er svaret, at de er velkomne til at søge, men det ærlige svar er, at der er meget lille chance for, at de vil få en opholdstilladelse.«

Så de er velkomne til at søge?

»Ja, det er de, men hvis jeg har forstået ministeriet korrekt, skal man ikke bilde de familier ind, at den nye aftale gør, at de har ret store chancer for at få en opholdstilladelse, fordi ændringerne sker fremadrettet.«

Din partiformand Mette Frederiksen siger, at hun vil være børnenes statsminister. Burde det ikke have været et krav fra jeres side, at der skulle kunne gives dispensation i fx Mints tilfælde, hvis I skulle nå til enighed om en aftale?

»Der tror jeg, at det er vigtigt at holde fast i, at Folketinget vedtager lovgivningen fremadrettet, imens regeringen administrerer lovgivningen. Jeg har sagt, og det står jeg fast på, at Folketinget ikke skal være sagsbehandler og veje tommelfingeren op eller ned i enkeltsager. Det må vi have uafhængige embedsmænd, der forvalter,« siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Vi har sagt til regeringen, at - hvis der overhovedet var nogen som helst mulighed for at hjælpe de familier, der var kommet i klemme - så ville de på ingen måde få problemer med Socialdemokratiet. Men vi vil ikke sidde ovre i Folketinget og sagsbehandle hver enkelt sag.«

Som du ser det og har hørt ministeren sige det under forhandlingerne, ser Mints sag så - hendes danske skæbne om man vil - sort ud?

»Nu kender jeg ikke den konkrete sag, men som jeg forstår det, skal man ikke bilde de familier ind, der har fået afslag i løbet af de sidste to år, at der vil være stor chance for, at de kommer ind, hvis de søger på baggrund af de nye regler. Det er det triste budskab,« siger han og fortsætter:

»Vi har haft nogle regler i to år, der har givet et par tusinde børneopholdstilladelser, men som også har givet afslag til 50-60 børn, fordi de er kommet meget senere end deres forældre. Og jeg ville ønske, at vi havde haft nogle klarere regler indtil nu, men det har vi ikke haft. Det får vi så nu.«

»Men jeg kan virkelig godt forstå, at det er træls for dem, der de sidste to år har været underlagt noget lovgivning, som ikke har givet mening for dem. Og som jeg - eller andre politikere - heller ikke har været i stand til at forsvare eller forklare.«

Nu siger du, at I som politikere ikke har været i stand til det, og at sagsbehandlingen helst ikke skal ske i Folketinget.

Men hvis I vedkender, at I har lavet nogle fejl eller måske ikke gjort det klart nok for de familier, som må siges at have haft nogle store konsekvenser som følge af de gældende regler, er det så ikke jeres pligt at kigge på, om der skal gives dispensation i enkelte sager?

»Vi vil ikke gøre det til et krav, at Folketinget skal sagsbehandle enkeltsager. Vi stiller os ikke i vejen, hvis ministeren ser nogen som helst juridisk mulighed for at tage de her sager op igen. Men vil vil ikke lege regering, når vi ikke er det.«