En 29-årig kvinde skabte søndag aften utryghed og fare på en adresse i Åbyhøj.

Her havde Østjyllands Politi nemlig modtaget flere anmeldelser om, at der blev kastet møbler ud af vinduet i en lejlighed på første sal.

Og rigtigt nok. Da betjentene ankom til stedet, kunne de i gården foran adressen se en halv sofa, som lå splintret under et vindue, oplyser politiet i deres døgnrapport.

Politiet mødte en 29-årig kvinde i opgangen, som var tydeligt utilfreds med at få besøg af politiet, ligesom hun nægtede at samarbejde og flere gange spærrede vejen for betjentene.

Utilfredsheden fortsatte, da kvinden blev bedt om at identificere sig.

På trods af flere anmodninger om, at hun ellers ville blive anholdt, nægtede kvinden at oplyse sit navn samt om det var hende, der boede i lejligheden.

Kvinden indrømmede dog selv, at hun havde smidt sofaen ud af vinduet, men mente ikke, der var noget galt med det.

Kvinden endte med at blive anholdt og bragt til politistationen efter flere grimme udtalelser mod betjentene.



Her blev hun sigtet for at nægte at opgive sit navn samt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

