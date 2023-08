De fleste vil i forvejen mene, at prisen for at parkere sin bil i København er rigeligt høj.

Men står det til partiet Alternativet, kan københavnerne se frem til at hive det tredobbelte beløb op af lommen for at parkere i hovedstaden med en beboerlicens. Eller i hvert fald de bilejere, der ikke har en grøn en af slagsen.

Det skriver TV 2 Kosmopol ud fra Alternativets nye udspil.

Såfremt partiets udspil bliver en realitet, er det især de københavnere, der har en diesel- eller benzinsluger, der kører få kilometer på literen, der kommer til at betale prisen.

For dem, kan det nemlig komme til at koste intet mindre end 16.590 kroner om året for parkering, mens dem der har en diesel- eller benzinbil, der kører længere på literen, kan nøjes med at skulle af med 4.005 kroner.

»Hvis vi ikke gør noget, ser vi ind i en fremtid med København, der sander til i biler. Som vi ser det, vil børn vokse op med endnu mere støj og trafikkaos, end der allerede er nu, og derfor foreslår vi at sætte beboerlicensen op for at få flere biler ud af byen,« siger Emil Sloth Andersen, medlem af borgerrepræsentationen for Alternativet, til mediet.

Har man derimod en el- eller brintbil kan man roligt parkere ubekymret videre. De er nemlig fritaget for den eventuelle forhøjelse af beboerlicensen, og dermed også den dyrere parkering.

Man betaler en årlig pris for en beboerlicens, der giver bilister tilladelse til at parkere i ens beboelsesområde.

El- og brintbiler kan i dag parkere gratis på offentlige parkeringspladser og på gaden i København.