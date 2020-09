De danske landsholdsspilleres knælen op til de to kampe mod Belgien og England har skabt stor omtale.

Nu melder endnu en politiker sig på banen med sin holdning.

»Vil de gerne vise modstand til racisme, så synes jeg, det er helt i orden. Vi oplever det ikke så meget i Danmark, men mange andre steder,« siger Naser Khader, der er værdiordfører hos Det Konservative Folkeparti.

Men én ting synes han er helt forkert. Ja, det bør stoppes.

»Det jeg ikke kan lide ved det her, er, at der laves et hashtag ud for 'Black Lives Matters',« siger Naser Khader, der er værdipolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti. Det er hans kritk, inden de dansek landsholdsspillere skal knæle lige før kampene mod Belgien og England. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere »Det jeg ikke kan lide ved det her, er, at der laves et hashtag ud for 'Black Lives Matters',« siger Naser Khader, der er værdipolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti. Det er hans kritk, inden de dansek landsholdsspillere skal knæle lige før kampene mod Belgien og England. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Her tænker Naser Khader på spillernes støtte til organisationen 'Black Lives Matters' med Bwayla Sørensen som talsmand her i Danmark.

På Facebook bringer Dansk Boldspil-Union (DBU), da også et hashtag til 'Black Lives Matters', da de skriver, at landsholdsspillerne skal knæle inden kommende kampe.

Og det er Naser Khader meget imod.

»Det jeg ikke kan lide ved det her, er, at der laves et hashtag ud for 'Black Lives Matters'. Det gør man på Twitter og Facebook. Den der organisation 'Black Lives Matters' er en organisation, der er voldelig, og som ødelægger en ellers gode sag. Man bør bruge et hashtag som 'All Lives Matters' i stedet,« siger Naser Khader.

Dokumentation: Her ses, at DBU hashtager til 'Black Lives Matters' på Facebook, da kommer frem, at landsholdsspillerne skal knæle inden kampen på tirsdag mod England. Det samme skal ske før kampe mod Belgien lørdag. Vis mere Dokumentation: Her ses, at DBU hashtager til 'Black Lives Matters' på Facebook, da kommer frem, at landsholdsspillerne skal knæle inden kampen på tirsdag mod England. Det samme skal ske før kampe mod Belgien lørdag.

Du synes, at problemet her er henvisningen til 'Black Lives Matters'?

»Jeg har ikke ondt af, at de markerer modstand mod racisme. Det er enorm vigtig. Der var en sort spiller i Italien, der forlod banen på grund af tilråb, så det er relevant at markere mod racisme,« siger Naser Khader.

Men han holder fast i, at henvisningen til 'Black Lives Matters' skal droppes.

»Man kan godt markere det på anden måde. Man kan godt være mere original end at efterabe 'Black Lives Matters',« siger Naser Khader.