Lørdag morgen kastede ukendte gerningsmænd store sten gennem ruderne hos børn- og ungerådmand Susanne Crawley i Odense Kommune. Hun har tidligere været udsat for trusler, men hun ved ikke, om der denne gang er tale om folk, der bevidst ønsker at skade hende.

»Det er svært at sige, hvordan jeg har det. Jeg håber selvfølgelig, det er tilfældigt, og at det er nogen, der er gået hjem fra byen og har været sure på nogen. Men jeg kan ikke slippe tanken om, at det skulle være politisk motiveret, da jeg flere gange har modtaget trusler,« siger hun til B.T.

Susanne Crawkey sidder i byrådet for Radikale Venstre.

Senest i december sidste år blev en 40-årig kvinde blev idømt 12 måneders fængsel for trusler mod politikeren.

Jeg kan ikke være en god hustru og en god mor, da det jo også påvirker resten af min familie Susanne Crawley, børn- og ungerådmand i Odense Kommune

Straffen blev dog reduceret til et halvt års fængsel i april.

Derudover blev en 52-årig mand i april sidste år varetægtsfængslet i fire uger, efter at han også havde fremsat trusler mod politikeren.

Den samme mand blev også i november 2017 idømt 90 dages ubetinget fængsel for trusler mod Susanne Crawley

»Jeg synes selvfølgelig ikke, det kan være rigtigt, at folkevalgte politikere bliver udsat for trusler. Jeg kan ikke være en god hustru og en god mor, da det jo også påvirker resten af min familie. Jeg synes selv, jeg er et ordentlig menneske, og jeg opfører mig ordentligt i det offentlige rum, på den måde jeg taler og skriver,« siger hun.

Politikeren fortæller til B.T., at politiet var fremme i løbet af få minutter, efter hun havde ringet til dem. De har også senere i løbet af lørdagen været på besøg hos politikeren for at stille opfølgende spørgsmål.

»De har spurgt mig, om jeg har modtaget mails med trusler, eller om der for nylig er nogen, der har ytret sig. Men der har ikke været noget opsigtsvækkende,« siger Susanne Crawley.

Odense Kommunes viceborgmester, Tim Vermund (S), kalder episoden for ’beskæmmende’:

»Det er ikke småting, Susanne Crawley og hendes familie har måttet stå model til, fordi hun har valgt at gå ind i politik. Det er beskæmmende og tankevækkende, at det skal være sådan i Odense,« siger han til TV2 Fyn.