37 narkobilister og 12 spritbilister på fire dage. Københavns politi beskriver situationen som alarmerende.

På bare fire dage - fra torsdag til søndag i sidste uge - pågreb Københavns politi 37 bilister, der var påvirket af narko, og 12, der havde drukket så meget, at de ikke måtte føre bil.

»Vi er stødt på dem både i området omkring Christiania og andre steder i byen. Og det er ved almindelig daglig drift, de er blevet pågrebet,« fortæller Peter Veje, der er sektionsleder i Operativ Færdselsafdeling i Købehavns Politi, til TV2 Lorry.

Der er altså ikke tale om en storstilet razzia, hvor politiet slår ring om et område og tjekker så mange som muligt. I stedet er der tale om motorcykelbetjente eller patruljevogne, hvor politiet lægger mærke til bilister, der på en eller anden måde påkalder sig deres opmærksomhed.

»37 narkobilister er mange i min optik, og det værste er, at det er et helt dagligdags billede. Det er alarmerende,« siger Peter Veje.

Han mener, at nu hvor vejret langsomt er ved at blive lunere, så får det flere folk til at mødes - og så stiger risikoen.

»Så skyller man lidt øl ned eller ryger en pibe et-eller-andet og tænker ikke over konsekvensen,« siger Peter Veje.

Han tilføjer, at tilbuddene om at leje biler, som man kan samle op i nærheden af, hvor man er med en app, gør situationen værre.

»Det er ikke, fordi jeg har noget mod systemet - men det bliver en fristelse for folk, der faktisk har ladet bilen stå. Og når de så skal hjem, så bliver de alligevel fristet og kører hjem i en lejebil. Det ser vi tit,« fortæller han til TV2 Lorry.

Spritbilisterne afsløres, når de blæser i et alkometer. Og hos folk, der mistænkes for at være under påvirkning af andre stoffer, tager betjentene en prøve fra munden med en vatpind. Prøven analyseres i en maskine, og hvis den er positiv, anholdes bilisten. Derefter skal der tages blodprøver.

Nu hvor weekenden igen nærmer sig, så er politiet ekstra opmærksomme.

»Vi holder mere og mere øje med det,« siger Peter Veje.