Nordsjællands Politi har lokaliseret det mulige gerningssted efter et skuddrab lørdag aften i Hillerød.

Politiet mener, at det var ved Rønbjerg Allé 2 i Hillerød, at flere mænd i en bil blev beskudt, inden at de senere indfandt sig på Nordsjællands Hospital. Det fortæller Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi.

- Hvis der er nogen, der har set noget der ved Rønbjerg Allé, så vil vi gerne høre om det, siger han.

Der blev formentlig skudt ved stedet ved 18-19-tiden.

