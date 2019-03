Islamister og højrenationale mødes fredag på Christiansborg Slotsplads, og politiet arbejder nu på højtryk for at forberede sikkerheden.

Tre forskellige demonstrationer vil indtage pladsen.

Den islamistiske organisation Hizb-ut-Tahrir vil afholde fredagsbøn. Det højrenationale parti Stram Kurs med leder Rasmus Paludan vil demonstrere imod Hizb-ut-Tahrir, og det samme vil Socialdemokratiets folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen.

»Vi er i gang med at lave en plan, så der kan være plads til alle. Vi tager de nødvendige forholdsregler,« oplyser Københavns Politi.

Stort politiopbud ved Rasmus Paludan demonstration for partiet Stram Kurs i Randers, lørdag den 9. marts 2019. Rasmus Paludan vil riste / afbrænde en koran på sin medbragte havegrill. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Stort politiopbud ved Rasmus Paludan demonstration for partiet Stram Kurs i Randers, lørdag den 9. marts 2019. Rasmus Paludan vil riste / afbrænde en koran på sin medbragte havegrill. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Den højrenationale Rasmus Paludan, leder af Stram Kurs, antager, at mellem 10 og 50 personer møder op til Paludans demonstration. »Det er meget provokerende, at Hizb-ut-Tahrir skal stå foran parlamentet. Det vil skade demokratiet,« siger Rasmus Paludan.

Hizb-ut-Tahrir har valgt at afholde fredagsbønnen på Christiansborg Slotsplads på grund af terrorangrebet mod to moskéer i Christchurch, New Zealand.

»Det er for at rette vores protest mod de hovedansvarlige for det hadske, islamfjendtlige klima, som afføder overgreb og forbrydelser mod muslimer,« udtaler organisationens mediekontor.

Omkring 1000 mennesker deltog i en Hizb-ut-Tahrir- demonstration mod den kontroversielle amerikanske film om islam foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København Foto: Thomas Freitag Vis mere Omkring 1000 mennesker deltog i en Hizb-ut-Tahrir- demonstration mod den kontroversielle amerikanske film om islam foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København Foto: Thomas Freitag

Hizb-ut-Tahrir afviser, at organisationen ved at benytte sin demokratiske ret til at demonstrere gør sig skyldig i dobbeltmoral, når Hizb-ut-Tahrir samtidig ikke anerkender demokratiet.

»Valget af Christiansborg Slotsplads er altså på ingen måde en påberåbelse eller anerkendelse af demokratiet. At holde magthavere ansvarlige for deres uretfærdighed og forbrydelser er en islamisk pligt og har været det i over 1.400 år,« lyder det.

Ifølge Hizb-ut-Tahrir er det uvist, hvor mange der vil deltage i fredagsbønnen.

Til artikelserien "Kære Nørrebro".Lars Aslan Rasmussen er S-politiker, dansk-kurder og - vigtigst for artiklen - modstander af forherligelsen af indre Nørrebro som mangfoldighedens højborg. Han er selv vokset op i bydelen, men ser store problemer med dens udvikling. Han ser flere parallelsamfund end tegn på multikultur. Og så er han irriteret over det tabu, der ligger over, at vi ikke kan tale om den integration, der halter i ghetto Blågården og kulturen deromkring. Der skal kun bruges et enkelt til artiklen, men vi overvejer et billedhjul med alle kilderne fra serien, så endelig to-tre at vælge imellem. Foto: Mads Nissen Vis mere Til artikelserien "Kære Nørrebro".Lars Aslan Rasmussen er S-politiker, dansk-kurder og - vigtigst for artiklen - modstander af forherligelsen af indre Nørrebro som mangfoldighedens højborg. Han er selv vokset op i bydelen, men ser store problemer med dens udvikling. Han ser flere parallelsamfund end tegn på multikultur. Og så er han irriteret over det tabu, der ligger over, at vi ikke kan tale om den integration, der halter i ghetto Blågården og kulturen deromkring. Der skal kun bruges et enkelt til artiklen, men vi overvejer et billedhjul med alle kilderne fra serien, så endelig to-tre at vælge imellem. Foto: Mads Nissen

Socialdemokratisk medlem af Folketinget Lars Aslan Rasmussen har torsdag eftermiddag 43 deltagere på Facebook-eventet om sin demonstration mod Hizb-ut-Tahrir.

»Hizb-ut-Tahrir vil stå uden for demokratiets hus, som de gerne vil afskaffe. Så alle de politikere og borgere, alle, der ikke er ekstremister, er velkomne til at deltage,« siger han.