Politi finder lig i hus med ild i.

Kort før klokken 08 onsdag modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om, at der var udbrudt brand i et hus på Bakkevej i Ølsted, der ligger syd for Horsens. Det fortæller vagtchef Torben Wind.

I huset, der ligger midt i et parcelhuskvarter, er der fundet et lig. Politiet har endnu ikke identificeret vedkommende. Det er ved at undersøge, om der kan være tale om husets beboer.

Årsagen til branden er onsdag kort før middag ikke klarlagt.

Opdateres...