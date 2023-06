Der er natten til torsdag blevet affyret skud i Munkebo.

Det oplyser Fyns Politi til B.T.

Her lyder det, at politiet modtog en anmeldelse om et »højt brag« klokken 00.32 natten til torsdag.

»Da vi kommer derud, finder vi en række patronhylstre. Det er jo højst sandsynligt skud, der er tale om,« fortæller Mads Boel, der er kommunikationsmedarbejder ved Fyns Politi.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne eller personer, der er blevet ramt.

Men det er politiets opfattelse, at de affyrede skud ikke er tilfældige.

Politiet oplyser også, at de fortsat har gang i efterforskningen, ligesom de fortsat arbejder på stedet.

»Vi vil være derude i en rum tid endnu,« lyder meldingen fra politiet.

B.T. følger sagen.