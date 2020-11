Dommer har fængslet en 16-årig dreng, som politiet sigter for overgreb og trusler mod skolepige.

En pige på 12 år har ifølge politiets sigtelser været offer for seksuelle overgreb begået af en 16-årig dreng i en forstad til Aarhus.

Senest blev hun mandag i sidste uge udsat for voldtægt i et grønt område ved en skole, skriver Lokalavisen Aarhus om de sigtelser, som en anklager har læst op i et retsmøde fredag i Retten i Aarhus.

I et andet tilfælde, som skete i sommer, blev pigen – ifølge politiets påstand – i samme område udsat for såkaldt anden kønslig omgang end samleje.

Desuden sigtes den 16-årige for at have truet pigen til at forholde sig tavs. Ellers ville han offentliggøre nøgenbilleder af hende, oplyser politiet.

Ved starten af grundlovsforhøret kommer det frem, at drengen nægter sig skyldig. Han sidder med et tomt blik og røde øjne, da sigtelserne læses op, rapporterer Lokalavisen Aarhus.

Dørene blev lukket for offentligheden, og retsmødet varede i mere end tre timer. Det er endt med, at dommeren har varetægtsfængslet drengen i fire uger. Han skal dog ikke tilbringe tiden i et arresthus med voksne. I stedet anbringes han på en lukket ungdomsinstitution, oplyser Østjyllands Politi.

Drengen overvejer, om han vil kære kendelsen til Vestre Landsret.

/ritzau/