Ingen vidste, at Seth Moulton og Peter Meijer ville dukke op i Kabuls lufthavn.

»Det er lige så idiotisk, som det er egoistisk. De optager sæder fra amerikanere og udsatte afghanere, mens de også øger risikoen for vores diplomater og udstationerede tropper, så de kan få et øjeblik foran kameraerne,« lyder kritikken nu.

Den kommer fra en unavngiven embedsmænd i det amerikanske militær til Washington Post, efter at det er kommet frem, at de to republikanske kongresmedlemmer tirsdag uden varsel ankom til evakueringskaosset i Afghanistan. Følg B.T.s liveblog fra situationen i Afghanistan her

Nyhedsbureauet AP beskrev i første omgang, hvordan udenrigsministeriet og det amerikanske militær først blev gjort opmærksom på deres ankomst, da flyet med Seth Moulton og Peter Meijer nærmede sig Kabul.

En gruppe af heldige afghanere, der har fået lov at komme ud af landet. Foto: Sgt. Samuel Ruiz / US Marine Cor Vis mere En gruppe af heldige afghanere, der har fået lov at komme ud af landet. Foto: Sgt. Samuel Ruiz / US Marine Cor

Det betød, at der i sidste øjeblik måtte omdirigeres tropper, der i stedet skulle sørge for de uventede gæsters sikkerhed.

'I adskillige timer' opholdt de to republikanske politikere sig efterfølgende i lufthavnen, hvor tusindvis af afghanere og udlændinge i disse dage flyves ud af landet for at slippe væk fra det nye Taliban-styre.

Over for AP siger andre militære kilder, at besøget var »åbenlystnytteløst« og »en distraktion for tropperne og ledelsen i lufthavnen, der er i gang med et kapløb mod tiden for evakuere tusindvis af amerikanere og udsatte afghanere«.

Kritikken har ikke mindst også gået på, at Seth Moulton og Peter Meijer ved deres hjemrejse optog to sæder i et fly, der i stedet burde være blevet benyttet af folk i livsfare.

Today with @RepMeijer I visited Kabul airport to conduct oversight on the evacuation.



Witnessing our young Marines and soldiers at the gates, navigating a confluence of humanity as raw and visceral as the world has ever seen, was indescribable. pic.twitter.com/bWGQh1iw2c — Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021

I en udtalelse har Seth Moulton og Peter Meijer forklaret og forsvaret deres rejse til den afghanske hovedstad. Det lyder eksempelvis, at de som kongresmedlemmer har »pligt« til at tjekke op på USAs indsats i udlandet.

»Vi gennemførte besøget i hemmelighed og talte først om det efter afgangen for at minimere risiko og forstyrrelser for folkene på stedet, og fordi vi kom for at samle information og ikke for at være tilskuere,« lyder det eksempelvis.

De understregede samtidig, at de »insisterede på at rejse hjem på at fly, der ikke var fyldt op, og vi benyttede sæder forbeholdt besætningen«.

Efter besøget har Seth Moulton og Peter Meijer, der begge selv har en fortid i militæret, konkluderet, at det ikke ser ud til at være muligt at få evakueret alle pr. 31. august, som er præsident Joe Bidens urokkelige deadline.

Mange evakuerede flyves ud i store militære transportfly. Foto: SPAIN MINISTRY OF DEFENSE Vis mere Mange evakuerede flyves ud i store militære transportfly. Foto: SPAIN MINISTRY OF DEFENSE

Og de tror ikke engang, at det vil være muligt at få alle ud pr. 11. september, som var den oprindelige deadline, og de har derfor igen opfordret til en forlængelse af fristen.

»Det er både frustrerende og trist, at vi er afhængige af, at vores nuværende og bizarre forhold til Taliban fortsat skal vedligeholdes for at kunne få alle ud,« lyder det fra Seth Moulton og Peter Meijer.