'Hvor er det svært. Sorgen og savnet er enorm. Vi har mistet en lille kammerat, som vi har haft så meget glæde af.'

Sådan lyder det lørdag fra Pia Kjærsgaard, som er stifter af Dansk Folkeparti og nu er partiets udlændingeordfører.

Pia Kjærsgaard har mistet sin gravhund med navnet Rikke.

'Vi har sagt farvel til vores lille, glade, sjove, dejlige Rikke, som vi fik som 3-årig fra en familie, der ikke længere kunne have hende. Vi fik 9 gode år sammen,' skriver hun på Facebook.

Rikke har haft en hård sidste tid, som gjorde, at Pia Kjærsgaard og hendes mand Henrik Thorup til sidste måtte tilkalde en dyrlæge, der sendte hende det sidste stykke vej til hundehimlen.

'Rikke har de sidste dage haft nogle grimme anfald, hvor hun faldt om og ikke selv kunne rejse sig. Og en rigtig dårlig vejrtrækning, så vi tog den svære, men rigtige beslutning at sende hende til hundehimlen,' skriver Pia Kjærsgaard.

Nu er Rikke så begravet i haven hos Pia Kjæsgaard og Henrik Thorup.

'Hun døde herhjemme i mine arme med Henrik ved vores side, med hjælp fra en sød dyrlæge,' skriver hun og tilføjer:

'Nu ligger hun begravet i haven sammen med de andre hunde, vi har haft gennem vores liv,.

Pia Kjærsgaard slår fast, at det bliver rigtig svært at vænne sig til, at der ikke længere er en hund i huset.

'Det næste stykke tid skal vi vænne os til, at der ikke er hund i huset. Det bliver rigtig svært. Heldigvis ved en hund ikke, der er en dag i morgen. Og vi er bare så taknemmelige for de gode år med vores Rikke,' slutter hun sit indlæg.