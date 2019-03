Mens kaos er dagens orden i det britiske parlament, har et parti i det danske tænkt sig om - og flyttet sig. Enhedslisten, som 26. maj for første gang stiller op til europaparlamentsvalg, og som tidligere har talt for et daxit (dansk exit fra EU) efter brexit, har ombestemt sig. Det ser klogt ud, men er nærmest en tom gestus.

Dansk Folkeparti ønsker stadig en folkeafsteming - men først efter Storbritannien har fundet en løsning, som de så håber, man kan kopiere. Både Nye Borgerlige og Folkebevægelsen Mod EU vil stadig gerne have en folkeafsteming snart om, hvorvidt Danmark skal træde helt ud af EU. Men hos Enhedslisten har man slået koldt vand i blodet.

Det var en fejl, da Pernille Skipper i 2016 forlangte, at Danmark skulle igennem vores egen exit-afstemning inden for et år, fortæller hun til Jyllands-Posten. I dag kan hun se, at der skal være klarhed over, hvad alternativet er, før man kan tage sådan en afsteming.

Hurra, tænker man. Ligesom man med stolthed tænker tilbage på den danske parlamentariske tradition, der fremtryllede et nationalt kompromis oven på danskernes nej til Maastrict-traktaten i 1992. Det blev til Edinburgh-aftalen og tilblivelsen af de fire danske forbehold. Uanset hvor meget ballade, der var i gaderne, kunne man regne med, at danske politikere kan strikke et kompromis sammen. Det skal ikke være kunst, det skal bare være færdigt.

Der er blot et par udfordringer med Skippers position. For det første kan man ikke vide, hvad et alternativt vil være, før det er forhandlet på plads med EU. Vi har jo netop set, hvor umulig den opgave har været for briterne.

For det andet har danske politikere gennem tiden undermineret deres egen troværdighed som sandhedsvidner over for vælgerne i forhold til, hvad en beslutning betyder og ikke betyder. Vi har simpelthen for ofte fået at vide, at nu falder himlen ned over ørerne på os, blot for at konstatere, at det gør den ikke. Det modsatte har også været tilfældet.

Tag blot afstemingen om Europol, hvor man nærmest fik at vide, at man gik ind for pædofile, hvis man ikke stemte ja. Og fra den modsatte sige af argumentet fik man at vide, at en parallelaftale vil være ordnet med et fingerknips. Det endte (i sidste sekund) med en noget besværlig løsning, der absolut ikke er langtidsholdbar.

Så hvem er det, der skal tegne alternativet? Jeg mistænker Pernille Skipper for at være klog nok til at vide, at det ikke kan fremvises. Det svarer til at sidde i et skovbryn og vente på, at der kommer en enhjørning forbi. Men det forhindrer selvfølgelig ikke en i at gå ind for enhjørninge.