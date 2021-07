»Goddag, det er politiet. Vær venlig at give mig dit cpr-nummer.«

Et opkald i den stil har flere borgere i dag fået. Men det var slet ikke nogen betjent, der ringede.

»Vi har i eftermiddag modtaget fem til seks anmeldelser fra personer, der er ringet op af en person, der oplyste at være fra politiet. Der blev spurgt ind til nethandel og cpr-nummer,« siger Ole Hald, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hvad skal en falsk politimand bruge folks cpr-nummer til?

»Det kan jeg ikke sige, men de vil nok bruge det til at lave handel på nettet eller andet, hvor borgeren skal betale,« siger Ole Hald og oplyser, at det er dansktalende person, der udgiver sig for at være fra politiet.

Vagtchefen vil da også sende en klar advarsel.

»Jeg vil klart sige, at du skal undlade at give oplysninger, hvis du får et sådan opkald. Det er nogen, der udgiver sig for at være politiet,« siger han og anbefaler klart, at man politianmelder et sådan opkald.

»Det kan sagtens være, at nogen har siddet og fundet numre på tilfældige folk og så ringet dem op. Vi har ikke hørt, om den samme har ringet til folk andre steder i landet. Men det kan sagtens være,« siger Ole Hald.