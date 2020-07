Vil du gerne undgå at blive ramt af en patron eller granat? Så pas på, hvor du går hen.

Især når du er på ferie ved Vesterhavet. Især tæt på de populære strande ved Blåvand og Vejers.

Forsvaret har gennem de senere år oplevet, at vildfarne turister ved en fejl kommer ind på i det militære område ved Oksbøl Kaserne, når der er en skarpskydning i gang, skriver DR.

Øvelsesterrænet ligger nemlig tæt på populære sommerhusområder i Vejers og Blåvand, hvor der er masser af turister.

Her ses kampvogn på vej til det militære træningsområde i Oksbøl. Foto: Henning Bagger

»Det er 12-15 gange om dagen her i sommerperioden, at vi er nede og fortælle turisterne på stranden, at der er en skarpskydning i gang. Og inde i landet er det op til fem gange om ugen, at vi må fortælle turisterne, at de ikke må være her, siger major på Oksbøl Kaserne Stig Gunnar Larsen til DR.

I alt 27 nye master er lige nu ved at blive sat op i skarpskydningsområdet ved Oksbøl.

De otte meter høje master skal øge sikkerheden for de mange turister, der færdes i området.

Det er en helt særllig farve, der signalerer, når der en militærøvelse med skarpe skud i gang.

Det er blandt andet turisterne her ved Blåvand, der skal passe på ikke at gå ind i det militære træningsanlæg. (Foto: CLAUS FISKER/Scanpix 2011) Foto: CLAUS FISKER

Når et rødt signal hejses op i masten, bliver der skudt, og så skal man holde sig væk.

De nye master erstatter nogle gamle, som stod længere fra hinanden og var knap så høje.

»I det gamle system kunne der være op til en kilometer mellem hver ballon, og det betød, at på mørke vinterdage kunne folk være i tvivl, om der var hejst en ballon eller ej. Det nye system er frem for alt meget mere tætliggende, så folk kan se, når vi skyder,« siger Stig Gunnar Larsen til DR.

På de mørke vinterdage vil der i øvrigt også være lys i masterne.