Den ene sag om sexchikane efter den anden har tydeligvis stået i kø hos DR.

Senest er det kommet frem, hvordan den prisbelønnede radiovært Mads Aagaard Danielsen fra P1-programmet 'Shitstorm' er kommet med yderst krænkende bemærkninger og handlinger.

En række journalister stod søndag frem i Berlingske og fortalte, hvordan værten gennem flere år har krænket, truet og nedgjort både kvinder og mænd.

Og den sag har langt fra været enestående.

Seksuelle krænkelser på DR

Den kendte vært Sofie Linde fortalte i august, hvordan en stor tv-kanon på DR til en firmajulefrokost ville »ødelægge hendes karriere«, hvis ikke hun »suttede hans pik«.

I september viste det sig så, at ti tidligere journalistpraktikanter hos DR Nyheder i et brev stilet til DR’s HR-chef havde fortalt om sexistiske og krænkende oplevelser på arbejdet.

»Jeg tror, at der er mange redaktører og ledere, der har fået et wakeup-call de sidste par uger,« siger Søren Søndergaard, der er medieordfører hos Enhedslisten.

I forhold til den seneste sag er det kommet frem, at direktør på Radio24syv, Jørgen Ramskov, allerede i august 2019 sendte en klage over Mads Aagaard Danielsen til DR, hvor han gjorde det klart, at værten havde udsat to medarbejdere »for chikane og direkte trusler«.

»Der er ingen tvivl om, at den måde ledelsen har lukket øjnene, er da også noget, der skal diskuteres politisk, når vi skal lave næste medieforlig,« siger Søren Søndergaard, der er Enhedslistens medieordfører.

Alligevel skete der intet.

Søren Søndergaard mener, at der brug for, at politikerne ser på den måde seksuelle krænkelser åbenbart bliver ignoreret. Og det skal ikke kun ske på DR.

»Der er ingen tvivl om, at den måde ledelsen har lukket øjnene, er da også noget, der skal diskuteres politisk, når vi skal lave næste medieforlig,« siger Søren Søndergaard.

Helt konkret mener han, at de medier, der søger om mediestøtte, også skal fortælle om kønsfordelingen blandt de ansatte. .

»Vi fremførte ved sidste medieforlig krav om, at alle, der får mediestøtte, skal lave en publicservice-redegørelse om kønsfordelingen blandt medarbejdere og chefer. Det var nogen rigtig sure over den gang, men der er et momentum for det nu,« siger Søren Søndergaard og tilføjer:

»Der er sket det, at kvinder gennem mange år er blevet diskrimineret, og det skal vi have gjort noget ved.«

B.T. forsøgte søndag at få kommentar fra kulturminister Joy Mogensen (S) om den seneste skandale på DR, og hvad hun vil gøre politisk.

Men ministeren vendte aldrig tilbage.