Vi har alle sammen en form for misbrugsadfærd eller -tilbøjelighed, som forstærkes, når vi er i et forhold.

Det mener parterapeut og psykolog Frej Prahl, som har fulgt tre overvægtige par i DR-programmet 'Fede Forhold'.

Hvis vi f.eks. har en svaghed for bløde sofaer og søde sager, så er det også der, vi naturligt søger hen, når vi er blevet trygge i et parforhold.

»Selve kurtiseringen og forelskelse er en slags sindssyge, hvor vi holder pause fra vanerne. Men når den tid er ovre, så vender de dårlige vaner tilbage,« siger han.

Arbejd med selvfølelsen i forholdet Hver eneste dag skal du fortælle din partner, noget du er stolt af at have gjort. Det kan være noget, du har gjort i løbet af dagen eller for længe siden. Du skal gøre det så detaljeret som muligt. Din partner skal ikke kommentere. Blot lytte engageret og nærværende. Herefter bytter i. Hvis I husker at lave den øvelse ikke mere end 10 minutter hver aften i to måneder, tror jeg, at det gør noget ved selvfølelsen. Det er et lille men vigtigt skridt på vejen. Kilde: Frej Prahl

Og det er ifølge psykologen en del af forklaringen på, at der er flere overvægtige blandt gifte par end blandt singler. Ifølge Sundhedsprofilen 2017 er 57 procent af gifte par overvægtige eller svært overvægtige. Frej Prahl mener dog, at det handler om langt mere end overvægt.

»Tykke mennesker udstiller bare et problem, vi alle sammen har. Overvægt er blot én ud af mange måder at håndtere noget vanskeligt,« siger han og fortsætter:

»Desværre for de overvægtige er deres strategi ikke socialt acceptabel. De bliver fordømt for ikke at kunne styre sig. Den fordømmelse gør, at de skammer sig mere. Jo mere de skammer sig, jo mere får de brug for at spise, og så er den onde spiral grundlagt. Vi ved fra forskningen, at de tykke mennesker, som tror, at de selv er skyld i overvægten, har de dårligste betingelser for at tabe sig.«

De ekstra kærestekilo skal altså ses som et symptom på noget andet, vi i virkeligheden skal være mere interesserede i f.eks. stress eller dårlig selvfølelse.

Camilla og Martin Alber er et af de par, der får hjælp fra parterapeut Frej Prahl i programmet 'Fede Forhold. Foto: DR Presse Vis mere Camilla og Martin Alber er et af de par, der får hjælp fra parterapeut Frej Prahl i programmet 'Fede Forhold. Foto: DR Presse

Frej Prahl opfordrer derfor til, at man i stedet for at være dømmende og sige 'Nu tager du sammen og får fingeren ud' forholder sig nysgerrigt og får spurgt sin partner 'Hvordan har du det egentlig?'.

»Fælden er at tro, at det bare handler om at tage sig sammen. Jo mere vi har den holdning til hinanden, jo sværere bliver det, fordi det skaber en negativ spiral af skam, som bare giver ens partner flere grunde til f.eks. at overspise,« siger han.

I det hele taget opfordrer han til, at man tør tale om de dårlige vaner i parfoholdet på en overbærende og nysgerrig måde, hvor man ikke gør partneren til problemet.

»Selv om min partner ikke har det på samme måde, kan jeg godt sige, at jeg er træt af, at jeg er havnet i det her kedelige mønster, hvor jeg bliver en dårligere udgave af mig,« siger han.