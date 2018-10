Efter godt hundrede dage på markedet har den anmelderroste komiker Thomas Warberg valgt at justere prisen ned på sin villalejlighed i de eksklusive byggeforeningshuse Kartoffelrækkerne midt i København.

355.000 kroner er der ifølge Boliga høvlet af prisen, og dermed skal der altså nu betales 4.995.000 kroner for boligen, der rummer 60 kvadratmeter i stueplan og 40 kvadratmeter kælder med to rum og et walk in-closet.

Lejligheden er til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, og i deres salgsopstilling skriver de blandt andet at: “kombinationen af originale detaljer og nye opdateringer giver lejligheden et specielt særpræg”.

Østerbro i den dyreste ende

Warberg har både turneret rundt med egne one-man shows og været fast mand i tv-programmet “Live fra Bremen”, mens Kartoffelrække-adressen har været i den 33-årige komikers varetægt siden 2015, hvor han ifølge oplysninger fra Boliga købte villalejligheden for 4,5 millioner kroner.

De nærmest ikoniske Kartoffelrækkehuse har hjemme på Københavns Østerbro, og når man kigger på de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som postnummerets villaer og ejerlejligheder handles for, er disse helt i toppen af landets prisliste.

I første halvår 2018 blev husene på Østerbro nemlig i gennemsnit solgt for 64.062 kroner pr. kvadratmeter, mens ejerlejlighederne gik for 45.882 kroner pr. kvadratmeter.

Det gjorde bydelen til det sted i landet, hvor husene blev solgt dyrest i løbet af årets første seks måneder, mens ejerlejlighederne i København Ø gik for landets fjerdedyreste gennemsnitlige kvadratmeterpris - blot overgået af København K, Frederiksberg C og København V.

Se Warbergs villalejlighed her