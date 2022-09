Lyt til artiklen

Partiet Frie Grønne har ligget under spærregrænsen i meningsmålingerne længe.

Men partiets politiske leder, Sikandar Siddique, mener alligevel, at partiet vil komme i Folketinget efter valget.

For analyseinstitutterne får ifølge ham ikke fat i partiets vælgere, som især findes blandt minoriteter, når de laver meningsmålinger.

Det betyder, at partiet – ifølge Siddique – måles unaturligt lavt, når der laves meningsmålinger.

»Når jeg taler med min far, min mor og alle de minoriteter, som jeg kender, så er vi aldrig blevet ringet op og spurgt om, hvem vi stemmer på …«

Glemmer analyseinstitutterne at ringe til indvandrerne?

»... man kan sige, at det ikke hænger sammen med den enorme opbakning, som vi møder rundt om i kongeriget. Det er også naturligt, at når der er mangel på repræsentation alle steder i samfundet, så giver det også mening, at der er mangel på repræsentation i forhold til de her meningsmålinger,« siger Sikandar Siddique.

En førende ekspert giver Sikandar Siddique medhold noget af vejen. Det vender vi tilbage til.

I den seneste måling fra Voxmeter lå Frie Grønne på en opbakning på blot 0,4 procent. Torsdag blev partiet målt til 1,0 procent i en Epinion-måling, men partiet er også blevet målt til 1,6 procent af Epinion i slutningen af maj.

Selvom målingerne varierer, så er Frie Grønne altså konsekvent under spærregrænsen på 2,0 procent.

Men Sikandar Siddique mener, at de mange danske statsborgere, som har et ikke-vestligt ophav, ikke bryder sig om at tale med hverken presse eller analyseinstitutter.

»Jeg tror, det hænger sammen med 20-25 år med bashing af minoriteter, som betyder, at der kan være en mistillid til myndighederne og medierne,« siger han.

Hvis Frie Grønne skal ind i Folketinget, så skal I i forhold til Voxmeters måling og i forhold til stemmeprocenten herhjemme ud at finde cirka 73.000 stemmer, som ikke dukker op i meningsmålinger, men som alle sammen stemmer Frie Grønne. Er det realistisk?

»Vores målinger går fra 0,4 og helt op til 1,6, så vi lægger ikke meget i meningsmålinger, må jeg blankt erkende. Det, vi lægger noget i, er at knokle dag ud og dag ind for at overbevise folk om, at Frie Grønne fortjener en chance i Folketinget.«

Kommer Frie Grønne i Folketinget efter næste valg?

»Absolut,« siger han.

B.T. har kontaktet Rune Stubager, professor i statskundskab og valgforsker ved Aarhus Universitet.

Han giver Sikandar Siddique ret i, at analyseinstitutterne muligvis ikke formår at repræsentere de ikke-vestlige indvandrere helt retvisende i meningsmålingerne.

»Jeg tror, det er svært at få den gruppe godt med, når man laver analyser. Derfor har Sikandar Siddique nok ret, når han siger, at de er underrepræsenterede,« siger Rune Stubager.

Dog vokser træerne ikke helt ind i himmelen for Sikandar Siddique, hvis man spørger valgforskeren.

»Det vil være en gedigen overraskelse, hvis Frie Grønne bliver valgt ind. Jeg vil se det, før jeg tror det,« siger Rune Stubager.

I Facebook-gruppen 'Muslimer til stemmeboksene' har man lavet en meningsmåling over, hvilke partier gruppens medlemmer stemmer på.

451 personer ud af gruppens cirka 25.000 medlemmer har stemt, og 71 procent af dem gjorde det klart, at de vil stemme på Frie Grønne. Gruppens medlemmer er angivelig overvejende herboende muslimer.

Det er blandt andet denne afstemning, som har forvisset Sikandar Siddique om, at de mere end 200.000 danske statsborgere med ikke-vestligt ophav ikke giver udslag i meningsmålingerne.

Men Rune Stubager mener ikke, at man kan tillægge afstemningen i Facebook-gruppen særlig værdi, da den netop er foretaget blandt en meget specifik gruppe personer.

»Jeg vil ikke tillægge afstemningen i den Facebook-gruppe væsentlig betydning, men det er dog set før, at man kan mobilisere nogle grupper til at stemme noget særligt. Ved sidste valg anbefalede en del imamer at stemme på flere af de nuværende støttepartier, og det havde en målbar effekt i Gellerup og lignende områder,« siger Stubager.

B.T. har været i kontakt med Voxmeter, som ikke kan afvise, at danske muslimer og indvandrere i mindre grad ønsker at tale med analyseinstitutterne. Instituttet registrerer ikke, om de danske statsborgere, som de kontakter, har anden etnisk oprindelse end dansk.

Voxmeters oplevelse er dog, at instituttet ikke har særlige udfordringer med at nå den gruppe af befolkningen.