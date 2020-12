»Mine børnebørn har haft det ad helvede til. Da jeg tabte håret, blev de forskrækkede, da de så mig.«

Tårerne begynder at løbe ud af øjnene på 53-årige Dunja Fogelberg Hansen, da hun kigger på billeder af børnebørnene Alma og Evelie, der begge er fem år.

Hun er hårdt ramt af lungekræft, der har spredt sig til lymferne. Og så er hun en af de seks kræftramte på grund af lægernes coronafrygt, der har meldt sagen til Patienterstatningen.

»Jeg har fem procents chance for at være i live om fem år med den her kræft. Mine to døtre er meget kede af det. De ved, hvor det bærer hen, men de vil jo ikke af med deres mor,« siger Dunja Fogelberg Hansen og fortsætter med gråd i stemmen:

»Mine børnebørn har haft det ad helvede til. Da jeg tabte håret, blev de forskrækkede, da de så mig,« siger Dunja Fogelberg Hansen og peger på billeder af sine børnebørn.

»Vi skulle hygge os sammen og lave alt muligt, så det er svært for dem at kapere, at deres mor nok snart vil dø af kræften.«

Men det værste er, at det slet ikke behøvede at være endt så slemt.

Den 16. marts ringede Dunja Fogelberg Hansen til lægen med smerter i lungerne, som hun da havde lidt af i flere måneder.

Det var fem dage efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) stort set valgte at lukke Danmark ned på grund af coronavirus. En beslutning, der ramte Dunja Fogelberg Hansen hårdt. Uhyggeligt hårdt.

Her er kræftsyges 11 afviste lægeopkald 16. marts Dunja Fogelberg Hansen ringer til lægen med ondt i lungerne. Men hun kan ikke få tid hos lægen. 17. marts Hun ringer igen til lægen, da smerterne fortsætter. Men på grund af risiko for corona afvises hun. 2. april Hun ringer til lægen, da smerterne er blevet værre. Men hun afvises grundet coronarestriktioner. 16. april For fjerde gang afvises hun af lægen. 20. april Femte afvisning af samme grund: Risiko for coronavirus. 27. april Endnu en gang afvises hun af lægen. 6. maj Syvende afvisning af lægen. 7. maj Ottende afvisning af lægen. 11. maj Lægen vil endnu en gang ikke se hende grundet coronarestriktioner. 28. maj Dunja Fogelberg Hansen får det værre og værre. Men afvises igen af lægen. 4. juni Igen vil lægen ikke tilse hende. 7. juli Nu er der gået næsten fire måneder, og 11 gange er hun afvist af lægen. Smerterne er så slemme, at hun endelig tilses af egen læge, og det viser sig, at hun har lungekræft. 3. august Scanning bekræfter, at Dunja Fogelsberg Hansen har lungekræft og viser, at kræften har spredt sig til lymferne. Nu starter kemo- og strålebehandlingen, og hun vurderes at være uhelbredelig syg. Kilde: Dunja Fogelberg Hansens oplysninger på sundhed.dk, B.T. har fået lov at se.

I alt 11 gange kontakter hun telefonisk egen læge fra 16. marts og næsten fire måneder frem.

Men ingen af gangene ville lægen se hende.

»Alle de her gange nægtede lægen at se mig,« siger Dunja Fogelberg Hansen, der til daglig bor i Nørresundby på Amager.

Hvad var argumentet for, at din læge ikke ville se dig?

Dunja Fogelberg Hansen med sin paryk til 12.000 kroner.

»Det var corona. Så siger jeg, at de må sende mig til coronatest, men det ville de ikke. Så siger jeg, at de måtte gøre noget, da jeg ikke kunne få luft. Det var, som om jeg lå på en valnød i højre lunge. Det gjorde ondt, og jeg kunne ikke ligge ned og sove,« siger Dunja Fogelberg Hansen, der på intet tidspunkt har været coronasmittet.

»Jeg prøvede virkelig at få både klinikassistent og læge i tale. Men de nægtede at tage imod mig i næsten fire måneder,« siger hun.

Først 7. juli fik hun endelig en tid til at blive tilset.

Lægen sendte hende nu til røntgenundersøgelse, der viste lungekræft. Men ikke nok med det.

2. august viste en scanning, at kræften havde spredt sig.

Også lymferne var ramt af kræft.

»Tænk, jeg havde lungekræft med spredning til lymferne. Jeg fik diagnose på, det var uhelbredeligt, og det har desværre ikke ændret sig,« siger Dunja Fogelberg Hansen, som indtil videre har været igennem 21 kemobehandlinger og 40 gange stråling.

Og hun er absolut ikke alene om at få udsat sin kræftbehandling under coronakrisen.

Dunja Fogelbjerg Hansen børster sin paryk. Den ligner stort set det hår, hun fik fjernet, inden hun begyndte kemobehandlingen.

»Kræft holder ikke pause under corona,« siger Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Han oplyser, at der fra marts til maj er sket et samlet fald i antallet af henvisninger til sundhedsvæsenets kræftpakkeforløb på i alt 7.126.

Det svarer til en reduktion på 19,6 procent henvisninger til kræftbehandling sammenlignet med perioden umiddelbart før.

»Det gør os alvorligt bekymrede. For der er ikke grund til at tro, at færre har fået kræft,« siger Jesper Fisker og tilføjer:

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker er stærkt bekymret over de nyeste tal om kræftbehandlingen under coronakrisen fra marts til maj.

»Det store fald risikerer at få alvorlige konsekvenser for de mennesker, der ikke er kommet i behandling i tide, og for deres familier. I hovedreglen er det jo sådan, at kræft behandles eller lindres mest effektivt, når den opdages og behandles tidligt.«

Dunja Fogelberg Hansen er rystet.

»Det er forfærdelige tal at høre. Og det viser, at mange andre med symptomer på kræft sikkert også bare er blevet afvist gang på gang, når de har ringet til lægen,« siger hun.

B.T. har ringet til lægehuset, der 11 gange på fire måneder afviste at ville tilse Dunja Fogelberg Hansen på grund af coronarestriktionerne.

En sten, som et af Dunja Fogelberg Hansens børn har skrevet på til deres kræftsyge mor. 'I get knocked down, but I get up again,' står der.

Vi vil gerne tale med lægen om Dunja Fogelberg Hansen, der har vist mig en ret lang liste af opkald, hun har haft til jer...

»Ja, men du må lige hænge på et øjeblik,« siger lægesekretæren.

Efter 40 sekunders tavshed kommer dette svar fra lægesekretæren:

»Hallo. Vi ønsker ikke at udtale os.«

Okay, altså...

»Det var godt. Hej, igen,« afbryder lægesekretæren igen B.T.s journalist.

Og så bliver røret lagt på.

B.T. har præsenteret både faldet i kræftbehandlinger og Dunja Fogelberg Hansens frygtelige sag for sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

B.T. har har fået sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at kommentere både faldet på næsten 20 procent i behandlinger af kræftpatienter under coronavirus samt lægens mange afvisninger af kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen.

Ministeren henviser til, hvad han allerede for en uge siden sagde, da det kom frem, at seks kræftsyge havde meldt, at deres behandling var udsat på grund af coronarestriktionerne.

»Udskydelsen af behandlinger gjaldt ikke kræftområdet, hvilket har været krystal klart. Det er afgørende, at regionerne sikrer, at patienter med livstruende sygedomme får den udredning og behandling, de har krav på,« sagde Magnus Heunicke til B.T.

Dunja Fogelberg Hansen vil have frem, hvor mange andre kræftsyge, der har haft samme skæbne eller lignende.

»Hvor mange andre med livstruende sygdom sidder derude uden behandling eller med for sen behandling, fordi lægerne ikke ville se dem i denne her coronatid? De skal klage over det,« lyder opfordringen fra hende.