Er du en af dem, der har planer om at købe et nyt hjem i år og gerne vil handle til en "god pris". Så er der nogle ting, der er værd at vide, inden du skriver under på skødet.

For hvordan finder man egentlig ud af, hvor meget man kan “tillade sig” at byde, og er der overhovedet rum til forhandling? Det korte svar er; “ja”.

Det skriver boligsitet Boliga.dk, der har talt med boligøkonom og chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

'En pris er i udgangspunktet altid til forhandling. Der kan selvfølgelig være nogle boligsælgere, der ikke ønsker at forhandle, men i de fleste tilfælde er der noget at hente, og det bør boligkøberne udnytte', siger hun til Boliga.dk.

'Sælgere vil som regel gerne have lukket handlen hurtigt, da de fleste vil sælge, før de køber nyt. Nogle ejendomsmæglere sætter også prisen til den høje side fra start af for at få formidlingsaftalen i hus. En høj pris fra start giver også lidt luft til at handle, uden sælgeren bliver alt for skuffet.'

Er prisen rimelig?

'Når man har fundet drømmeboligen, kan man sammenligne prisniveauet med andre udbudte boliger i området ved at søge på nettet eller kontakte en købersmægler med lokalkendskab. Man kan også spørge sin bank, der altid vil lave en vurdering af en ejendom, inden de siger ja til at låne penge ud', siger Lise Nytoft Bergmann.

'Hvis prisen virker urimelig, men man stadig er interesseret i boligen, bør man forsøge at forhandle prisen ned. Man skal dog ikke forvente mirakler. Nogle gange er prisen sat højt, fordi boligsælgerne kun ønsker at sælge til den givne pris', siger hun til Boliga.dk

Hvad skal man byde?

'For at finde ud, hvad man skal byde, bør man søge viden om det gennemsnitlige afslag for lignende boliger i området. Enten gennem en købersmægler eller via boligsider på nettet fx Boliga eller Realkreditrådets boligmarkedsstatistik. Når man kender det gennemsnitlige prisafslag, har man en idé om, hvor man bør starte sit bud. Der er også mange, der bruger eventuelle kritiske forhold fra tilstandsrapporten til at forhandle med', siger Lise Nytoft Bergmann.

Usikkerhed kan presse priserne

Under corona-lukningen af Danmark var der ikke store udsving i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som boligerne rundt om i Danmark ramte markedet med.

Det har tal fra Boliga.dk løbende vist gennem nedlukningsperioden - og i den forbindelse har Lise Nytoft Bergmann forklaret, at man hos Nordea Kredit nu har ændret forventningerne til prisudviklingen for året fra en stigning til et fald.

'Vi forventer, at boligpriserne vil falde cirka fem procent på landsplan i 2020, men at vi allerede i 2021, vil begynde at se stigende priser igen. Hvis man køber, er det stadig en god idé, at have en tidshorisont på minimum fem år, så der er plads til både op- og nedture på boligmarkedet, men på længere sigt er en ejerbolig normalt en god investering', sagde Nytoft Bergmann til Boliga.dk i sidste uge.

