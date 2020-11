Overvågningen er det værste ved arbejdet, siger 30-årige Lajla Brinch Sørensen, der har arbejdet fem år i Jysk - senest på Jysk Distributionscenter i Uldum, hvor hun pakkede paller til Jysk-butikker rundt i landet.

Hun fik nok i sommers og sagde op.

- Overvågningen i Nordkorea er ingenting i forhold til Jysk. Som lagerarbejder er man bare et nummer, hvor ledelsen kan tillade sig alt, siger Lajla Brinch Sørensen til Fagbladet 3F.

Hun kalder overvågningen meget ubehagelig og et stort pres.

- Der er 47 plukstationer, hvor vi arbejder, og der er et kamera på hver. Cheferne sidder i et rum og holder øje med fejl og filmer alt døgnet rundt. Vi har forbud mod at stå stille, selvom der er pause i arbejdet. Man tænker jo over, hvordan man står og tør dårligt nok klø sig i næsen, siger Lajla Brinch Sørensen, der bor i Stoholm i Jylland.

Lajla Brinch Sørensen er for eksempel blevet præsenteret for et fotoprint med beskeden:'Her plukkede du så forkert'. Og er blevet ringet op: 'Skynd dig. I er bagud, arbejd hurtigere'.

- Det er meget stressende. Man kan ikke arbejde hurtigere, siger hun.

Hun fortæller, at ledelsen også holder øje med, om de bruger mobiltelefonen, og hvor længe de er på toilet.

- Så det gælder altid om at skynde sig. Der er også kameraer udenfor kantinen, hvor de holder øje med, hvornår vi går til pause. Selv p-pladsen udenfor er overvåget. Det blev for meget til sidst, siger Lajla Brinch Sørensen, der har fået nyt job på Danish Crown i Herning – uden overvågning.

- Jeg er meget glad for at skifte job. Nu kan jeg sænke skuldrene og koncentrere mig om arbejdet, siger hun til Fagbladet 3F.

Kommunikationschef hos Jysk, Rune Jungberg Pedersen, vil ikke vil kommentere på forhold vedrørende en specifik medarbejder, men siger alligevel:

- Vi oplever, at medarbejderne generelt er tilfredse med tempoet i produktionen. Men den pågældende medarbejder har ikke været tilfreds. Det tager vi selvfølgelig til efterretning og bruger i vores fremtidige evalueringer.

Til kritikken af overvågning påpeger Rune Jungberg Pedersen, at kameraerne i produktionen er opsat, så man kan gå tilbage og undersøge årsager til en fejl eller ulykke og undgå gentagelser.

- Det er ikke tilladt at bruge materialet til at vurdere den enkelte medarbejders arbejdsindsats eller at overvåge medarbejderne. Det ville være et groft brud på vores regler, siger han.