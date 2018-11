Det er ikke udelukkende for motionens skyld, at vi skal lufte vores hunde. Det er også en mulighed for at undersøge spændende lugte samt lege med andre hunde.

Hvor ofte lufter du din hund?

Det er ikke altid nok at nøjes med at lukke den ud i baghaven, skriver to australske professorer i en artikel bragt i mediet Forskerzonen på Videnskab.dk.

Problemet med for lidt hundeluftning er måske større, end vi tror. I Australien lader det faktisk til, at knap 40 procent af landets hunde ikke bliver luftet nok, skriver forskerne fra University of Sydney på Videnskab.dk.

Men hvorfor har hundene brug for, at vi går tur med dem? Og hvor meget er nok?

Din hunds alder, race og størrelse er alt sammen med til at bestemme, hvor meget motion den har brug for.

Men australske retningslinjer peger på 30 minutters gåtur om morgenen og om aftenen.

Et studie over 10 år har vist, at hundeejere er mindre tilbøjelige til at lufte deres hunde, hvis hundene er syge, ældre eller tilhører en indre hunderace.

Men hvis hunden ikke er helbredsmæssigt på toppen, kan selv 20 minutter væk fra dens hjem gøre underværker, skriver de australske forskere på Videnskab.dk.

Du skal også være opmærksom på, at hunde ligesom mennesker, har brug for at varme op og ned, når de er fysisk aktive.

»Gåturen til parken er ofte opvarmning nok, og så kan man finde bolden eller pinden frem og kaste den tilpas langt væk, så hunden får mere motion,« skriver forskerne fra University of Sydney i artiklen på Videnskab.dk.

Specielt ældre hunde kan også have udviklet fordomme eller lidelser, eller de kan have lært at lege på en måde, som ikke er populær hos de andre hunde.

I de tilfælde kan man stadig lufte sin hund, men den bør måske blive i snor, selvom den er et sted, hvor den egentlig har lov at løbe frit, skriver forskerne på Videnskab.dk.

