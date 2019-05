Det er ikke kun næringsindholdet af din mad, der er med til at bestemme, hvor sund den er.

Strukturen af maden har også stor betydning for din tarmflora og for din sundhed. Det påpeger et dansk forskerpar i en artikel i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

»Fødevarestrukturen har en enormt stor betydning for vores sundhed og den symbiose, vi lever i med vores mikrobiota, det vil sige de milliarder af bakterier og andre mikroorganismer, der bor i vores fordøjelsessystem,« skriver forskerne fra henholdsvis Rigshospitalets Forskerpark og Odense Universitetshospital i artiklen på Videnskab.dk.

Derfor bør der også komme langt større fokus på, hvordan madens struktur ser ud under mikroskopet, mener forskerne.

Når forskerne taler om fødevarens struktur, kigger de helt ned på celleplanet og på madens molekylære opbygning. Hver enkelt plantecelle er for eksempel pakket ind i fibre, som er med til at afgøre, hvordan du fordøjer maden.

I deres naturlige indpakning aktiverer planteceller din tarmflora, og det har mange sundhedsfordele:

Maden frigives langsommere, så risikoen for højt blodsukker nedsættes. Næringsstofferne optages også af tarmbakterierne, så din krop deles med tarmbakterierne om kalorierne. En velnæret tarmflora er forbundet med en lang række sundhedsfordele og lavere risiko for overvægt og type 2-diabetes.

Blandt de forarbejdede fødevarer, hvor madens naturlige struktur er nedbrudt, finder du blandt andet gamle kendinge med højt kulhydratindhold som is, slik og sodavand.

Men hvis du spiser store mængder brød, eller hvis du spiser frugtyoghurt eller morgenmadsprodukter, så indtager du faktisk også forarbejdede fødevarer, påpeger forskerne.

Og selvom for eksempel blomkålspasta og spinatpasta har lavt kulhydratindhold, tæller de også blandt de forarbejdede fødevarer.

Omvendt er kartofler, vilde ris og godt rugbrød uforarbejdede, selvom de har højt kulhydratindhold.

Og grønsager, nødder, samt fisk og kød er eksempler på uforarbejdede madvarer med lavt kulhydratindhold.

