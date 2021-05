En ny rundspørge fra Toldstyrelsen viser, at over tre millioner danskere risikerer en uventet regning, når nye momsregler træder i kraft 1. juli i år.

De nye regler betyder nemlig, at en ny gruppe af varer købt uden for EU bliver pålagt moms.

Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hidtil har der været en bagatelgrænse på 80 kroner, hvilket betød, at varer for under 80 kroner ikke blev pålagt told. Men det ændres fra juli, så der også pålægges told på disse varer.

Og ifølge en rundspørge fra YouGov foretaget på vegne af Toldstyrelsen er mange danskere uvidende om netop dette.

Således svarer hele 79 procent, at de ikke havde kendskab til denne ændring.

Derfor agter Toldstyrelsen nu at skrue op for vejledningen med en oplysningskampagne på sociale medier og tv.

»Det er rigtig ærgerligt at stå med en ekstraregning, hvis man tror, man har gjort et godt køb. Det vil vi gerne hjælpe forbrugerne med at undgå, og derfor skruer vi nu op for vejledningen. Jeg vil også opfordre til at tjekke hjemmesiden undgåprischok.dk, før man sætter sig foran computeren og gør sit næste netkøb,« fortæller Annette Høve Nielsen, der er funktionsleder i Toldstyrelsen.

Rundspørgen viser også, at generel usikkerhed om uventede ekstraomkostninger har indflydelse på danskernes adfærd i forhold til shopping på nettet.

Derfor opfordrer Toldstyrelsen til, at man allerede nu overvejer, om ens køb fra udlandet er ekstra gebyrer og ventetiden værd.