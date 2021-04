Hvis du har i sinde at bestille en coronaprøve, så skal du have tålmodighed.

Der er lige nu over 60.000 i kø til en PCR-test på coronaprover.dk.

Dermed er den estimerede ventetid på over en time. Og køen vokser.

»Der er i øjeblikket ventetid. Det skyldes, at der lige nu er mange, der ønsker at besøge siden. Vi beklager,« lyder det, når man forsøger at komme ind på siden.

Billede fra Coronaprøver. Vis mere Billede fra Coronaprøver.

Den store efterspørgsel efter en tid til en coronatest skal ses i lyset af den seneste fase af genåbningen.

Denne uge åbner de liberale erhverv nemlig, og for at komme til eksempelvis frisøren kræver det en negativ coronatest, der er maks 72 timer gammel, hvis ikke man er blevet vaccineret eller har haft virussen.

Det har også fået køerne til at vokse ved stederne, hvor man kan få en lyntest.

Således oplyste Falck tidligere tirsdag, at man for eksempel kunne forvente over tre timers ventetid i Billund Lufthavn.