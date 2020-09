Tæt på 60 millioner kroner eller under de to.

Det er ikke småører, som adskiller de beløb, som har skiftet hænder for at sikre sig nøglerne til “nabolagets dyreste hus” her i 2020.

Ifølge tal fra Boliga.dk - der viser de dyreste solgte villaer i hver og en af de danske kommuner - er der nemlig over 50 millioner kroners forskel på den største handel i den dyreste og billigste kommune.

Ikke overraskende er det i en kommune nord for København - i det såkaldte Whiskybælte - at den største af de dyre handler indtil videre i år har fundet sted.

Her blev der nemlig udvekslet intet mindre end 57,5 millioner kroner for et 482 kvadratmeter stort nybygget hus på Vedbæk Strandvej i Rudersdal Kommune.

Der er da også et stykke ned til den næste kommune på listen; Helsingør, hvor den største handel i år er en udsigtsvilla ved vandet i Espergærde, der er blevet solgt for 38,5 millioner kroner.

I den anden ende af spektret - og mange kilometer væk - er der kommuner, hvor den dyreste handel ligger på omkring to millioner. Det er de to ø-kommuner Læsø og Ærø, hvor de to dyreste huse er solgt for henholdsvis 1,85 og 2,16 millioner kroner.

Liebhavermarked på tværs af landet

Selvom der altså er mange millioner kroners forskel på, hvad de dyreste huse bliver handlet for alt efter, hvilken kommune man ser på, så er der som sådan ikke den store forskel på tværs af landsdelene, når man skal sælge en af områdernes dyre villaer.

Det fortæller ejendomsmægler Hans Lilienhoff fra den landsdækkende liebhaverkæde LILIENHOFF:

'Det handler om at finde den rigtige køber i en skare, der som regel er lidt mindre, når det gælder liebhaveri. Nogle gange går det rigtig stærkt - andre gange tager det lidt længere tid,' siger han til Boliga.dk.

'Dog skal det geografiske søgeområde ofte spredes ud, hvis man for eksempel skal finde en køber til et dyrt hus i Vestjylland modsat byer som Vedbæk nord for København, hvor det ofte er en lokal køber. Her er priserne så også på et helt andet niveau, som de skal have råd til at betale,' siger Hans Lilienhoff.

I hele 20 af landets kommuner har de dyreste hushandler sneget sig op ottecifrede beløb. Af de kommuner har for eksempel Gladsaxe og Randers netop lige krydset den magiske milliongrænse med hussalg for lige over ti millioner kroner.

