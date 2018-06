Drømmen om at flytte ind på hundredvis af kvadratmeter i en af landets mest eksklusive lejligheder er der nok mange, der har.

Men til trods for at det nok skulle være muligt at finde en køber med liebhaverboligdrømmen på plads, er det straks en anden sag, når det kommer til regningen, der følger med disse adresser.

For øjeblikket er der nemlig syv ejerlejligheder udbudt offentligt til salg, der - hvis de bliver solgt til en sum nær udbudsprisen - kan gå hen og placere sig blandt landets allerdyreste lejlighedssalg.

Ser man på de dyreste ejerlejligheder, der siden 2007 er solgt til private efter at have været udbudt offentligt til salg, er højdespringeren nemlig en 474 kvadratmeter stor lejlighed i Københavns indre, der i 2014 blev solgt for hele 21 millioner kroner*, oplyser Boliga.

Og med et lejligheds-marked, der for øjeblikket byder på priser på helt op til 25 millioner kroner, er der altså fortsat liebhaveri i den helt høje ende at komme efter.

Her er landets syv dyreste lejligheder

Islands Brygge, København S

Foto: Lilienhoff Vis mere Foto: Lilienhoff



22 millioner kroner

Lejligheden ligger i første parket til vandet i tiendesals højde på Islands Brygge. Her er 220 kvadratmeter at flytte ind på, og så medfølger der også både en meget stor altan og tre parkeringspladser.

Se lejligheden her

Fortkaj, Nordhavn

22 millioner kroner

Denne 224 kvadratmeter store lejlighed ligger i et af københavnerbydelen Nordhavns nye vartegn; The Silo. Og ønsker man at rykke ind her, skal man sende flyttefolkene til 13. etage. Kvadratmeterprisen lyder på godt og vel 98.200 kroner, hvilket er 41.000 kroner over gennemsnittet i området, oplyser Boliga.

Se lejligheden her

Helsinkigade, Nordhavn

23,5 millioner kroner

240 kvadratmeter ud til vandet i Københavns Nordhavn. Lejligheden ligger på 15. og 16. etage, og der er dermed tale om penthouse-lejligheden i Silo-byggeriet.

Se lejligheden her

Dag Hammarskjölds Alle, København Ø



Foto: Claus Borg & Partner Vis mere Foto: Claus Borg & Partner



23,7 millioner kroner

Denne ejerlejlighed ligger på Østerbro - forenden af og med udsigt over Københavns søer. Lejligheden breder sig over 616 kvadratmeter fordelt på to plan - og der er således mulighed for at adskille de herskabelige kvadratmeter til to lejligheder.

Se lejligheden her

Hans Bekkevolds Alle, Hellerup

24,995 millioner kroner

I lejligheden her får man en bolig på 262 kvadratmeter med fem rum, to tilhørende terrasser og udsigt direkte mod vores broderfolk på den anden side af sundet. Lejligheden ligger i Tuborg Havn tæt på det attraktive område langs strandvejen i Hellerup.

Se lejligheden her

Tuborg Havnepark, Hellerup

25 millioner kroner



Førstepladsen for Danmarks dyreste lejligheder er for øjeblikket delvist indtaget af denne 218 kvadratmeter store penthouse-lejlighed. Lejligheden ligger i Københavns mondæne forstad Hellerup og har blandt andet flere tagterrasser og udsigt til Øresund og lystbådehavnen i Tuborg.

Se lejligheden her

Strandgade, København K



Foto: Claus Borg & Partner Vis mere Foto: Claus Borg & Partner



25 millioner kroner

Krøyers Plads på Christianshavns-siden af Nyhavn er blevet hjemsted for nogle af landets helt dyre lejligheder, og denne er ingen undtagelse.

Med en pris på 25 millioner kroner er den en af landets pt. dyreste af sin slags. Og for det flotte millionbeløb får man her 254 kvadratmeter med udsigt over Københavns Havn, Nyhavn, Skuespilhuset og Operaen.

Se lejligheden her

*Boliga har opgjort de dyreste ejerlejlighedshandler foretaget fra 2007 til i dag. Der er kun medtaget handler, der ifølge Boligas oplysninger har været udbudt offentligt til salg, og som er købt af private.